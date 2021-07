Mor l'exsubsíndic general Eduard Rossell

Andorra la VellaL''exsubsíndic general Eduard Rossell ha mort a l'edat de 90 anys. Va ser conseller general diversos anys i entre el 1967 i 1971 va desenvolupar les funcions de subsíndic general amb Francesc Escudé Ferrero com a síndic. A banda del vessant polític, Rossell era mestre de professió i se'l recordarà per la seva etapa com a director al Lycée Comte de Foix als anys 80. L'any 1992, per la seva tasca, França el va condecorar amb la Palma Acadèmica.