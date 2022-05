El moviment de Macron es converteix en partit i canvia de nom

BarcelonaLa República en Marxa (LREM), el moviment impulsat pel president de França, Emmanuel Macron, es constituirà formalment com un partit i passarà a dir-se Renaissance (Renaixement), nom amb el qual es presentarà a les eleccions parlamentàries del juny. Els estatuts descrivien encara LREM com a moviment, però el delegat nacional, Stanislas Guerini, ha confirmat aquest dijous que es reconvertirà en un partit com a tal. El canvi de nom arriba just després de la reelecció de Macron, en unes presidencials que el van portar a repetir el duel amb Marine Le Pen a la segona volta. I arriba també poc més d'un mes abans de les eleccions legislatives, que condicionaran el seu segon mandat a l'Elisi.

Renaixement ja era el nom de la llista presentada per la majoria presidencial a les europees del 2019 i, segons ha dit Guerini en roda de premsa, es reinventa "per continuar existint", amb la intenció de ser una formació "popular i oberta als ciutadans". Macron va crear l'abril del 2016 el seu propi moviment polític, En Marxa, posteriorment rebatejat La República en Marxa. L'agost d'aquell any va dimitir com a ministre d'Economia del president socialista François Hollande i al novembre es va presentar per primera vegada com a candidat a l'Elisi a les eleccions del 2017, que va guanyar davant Marine Le Pen.

Els canvis de nom són una pràctica relativament freqüent en la política francesa. Reagrupament Nacional, per exemple, era fins al 2018 el Front Nacional. Entre els conservadors moderats, de fet, hi ha hagut diversos canvis de nom. El més recent es va produir el 2015, quan la conservadora Unió per un Moviment Popular (UMP) va passar a dir-se Els Republicans.

Les legislatives en el punt de mira

Ara, a les legislatives del juny, la rebatejada formació de Macron es presentarà de la mà de diversos grups aliats, inclòs el Moviment Demòcrata (MoDem) de François Bayrou. Presentaran candidatures conjuntes sota la bandera d’Ensemble (Junts), amb l’esperança de conservar l’actual majoria i superar els dos blocs que s'auguren com a principals competidors. D'una banda, la nova –i històrica– coalició d'esquerres, encapçalada per Jean-Luc Mélenchon i que, des d'aquest dimecres, comptarà amb la presència d'un partit socialista que ha confirmat la seva caiguda als inferns. I, de l'altra, l'extrema dreta de Marine Le Pen: després que el seu Reagrupament Nacional aconseguís el millor resultat de la història per a l'extrema dreta , ara volen fer-se forts a les legislatives i intentar optar al càrrec de primer ministre.

A més a més, Macron serà investit aquest dissabte, en una sòbria cerimònia a l’Elisi. Dilluns viatjarà a Berlín, en el seu primer viatge oficial a l'estranger com a president reelegit de França.