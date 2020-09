L'oposició socialdemòcrata, a la guaita

Els socialdemòcrates són a l'oposició, i com a partit de l'oposició desenvolupen la seva tasca al milímetre. Un bon exemple de la seva vigilància a qualsevol acció del Govern es va poder veure durant la compareixença d'aquesta setmana de la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, que va fer un resum de l'acció exterior del 2019.

La consellera del partit socialdemòcrata, Judith Salazar, va recriminar-li a Ubach que el cap del Govern, Xavier Espot, no els hi havia presentat el document de rectificació de l'informe presentat a la Cedaw, el qual "s'havia compromès a fer arribar a totes les agrupacions polítiques". Aquesta rectifcació havia de rebatre algunes de les acusacions que la delegació andorrana, en defensa dels drets de les dones, va presentar a les Nacions Unides. Davant d'aquesta recriminació, Ubach va confirmar que el document ja s'havia presentat i es va comprometre a complir amb la promesa d'Espot.

D'altra banda, Salazar també va aprofitar la seva intervenció per reclamar-li a la ministra una obertura de l'agenda de política exterior del Govern. "Com a ciutadans, tenim el dret de saber què fa el nostre país quan és a l'estranger i amb qui es reuneix", va assegurar. En aquest sentit, va posar sobre la taula la capacitat del ministre d'Economia i Empresa, Jordi Gallardo, "que aprofita qualsevol ocasió per publicitar el que fa", a diferència del cap de Govern, "que potser per costum, prefereix no fer tan públiques les seves trobades", fent referència a la darrera reunió que va tenir amb el nunci del Vaticà. La ministra d'Exteriors, al seu torn, es va defensar assegurant que el departament ha fet "grans esforços per obrir-se" i, de fet, va avançar que s'estan fent canvis a la web del ministeri per tal d'anunciar, abans que es produeixin, les cites que tenen agendades al calendari.