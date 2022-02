Padreny reclama que l’OSCE aprovi una declaració, amb participació de la joventut, d’emergència climàtica

Andorra la VellaEl conseller general Roger Padreny ha reclamat aquest divendres la necessitat que tots els estats que conformen l'Assemblea Parlamentària de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE-PA) promoguin una declaració d'emergència climàtica amb la finalitat d'encarar una transició basada en energies verdes.

Padreny, com a membre del Consell General de la delegació andorrana, ha fet aquestes declaracions durant el "Parliamentary Web Dialogue: The Clean Energy Revolution and its Implications for the OSCE", celebrat en línia aquest divendres a la tarda. L’objectiu és “promoure legislacions homologades arreu del territori OSCE que apostin per la transició energètica; i, en segon lloc, promoure tota mena d'acords en l'àmbit supranacional i nacional que es basin a reconèixer la crisi climàtica i la necessitat de realitzar accions per combatre-la”, ha indicat el conseller general.

Padreny ha exposat que la joventut de cada estat membre ha de poder participar en aquests debats sobre models energètics i polítiques mediambientals, aprofitant la xarxa de joves parlamentaris dins de l'OSCE-PA que el mateix Padreny va proposar crear i que ha començat a reunir-se el passat mes de desembre del 2021. Ja que, com a ressaltat Padreny, "els debats d'avui afectaran, sobretot, a les noves generacions".

El conseller general ha recordat que el Consell General Andorra va aprovar per unanimitat la "Llei d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic" l'any 2018, i "l'Acord de reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l'estat d'emergència climàtica i ecològica", l'any 2020. Un acord treballat des de la joventut i el qual va ser inclòs, a proposta de la Delegació del Consell General, en la "Joint declaration on future leadership for political inclusion in the OSCE Region". Una declaració sortint del "Future Leadership for Political Inclusion in the OSCE Region: A Seminar for Young Parliamentarians", celebrat a Washington, D.C. el passat febrer del 2020 i on Padreny va poder participar i aportar aquesta proposta.