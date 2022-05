Pallarés i Cabanes defensen el procés democràtic de les primàries

Andorra la VellaEls dos candidats a les primàries de Liberals d'Andorra, Judith Pallarés i Josep Maria Cabanes defensen el procés democràtic de les eleccions per escollir el pròxim cap de llista pels comicis generals. Ho han manifestat aquest dijous en roda de premsa a la seu de la formació blava, on l'actual ministra d'Afers Socials ha defensat que no hi va haver tensions entre el president, Jordi Gallardo, i la seva persona, tot al·legant que veient que les primàries s'apropaven i que el titular de la cartera de Presidència encara no havia decidit si tornava a presentar la candidatura, "alguns militants van començar a buscar una altra opció i a mi se'm va apropar gent perquè presentés". "Crec que traïció no n'hi ha cap, però hi ha persones que fan aquesta mena d'acusacions perquè no entenen les coses en la seva esfera conspiracionista", ha indicat, tot refermant que Gallardo ha pres la decisió que ell ha considerat.

En aquest sentit, Pallarés ha explicat que no va saber que l'actual líder del partit optava a la reelecció fins dimecres passat, quan es va celebrar l'executiva de Liberals i ella també va presentar la seva candidatura. I ha assenyalat que va començar a recollir signatures per esdevenir aspirant a cap de Govern "l'endemà" de presentar-se, mentre que Gallardo ho havia fet abans d'anunciar la candidatura a l'executiva. D'aquesta manera, després de ser conscients que ambdós aspiraven a liderar la llista per les eleccions general, "vam tenir converses sobre qui havia de ser" i "vam decidir portar-ho fins al tram final i deixar que ho decidissin els militants", qui, al cap i a la fi, són "qui fa el partit". Qüestionada sobre les diferències entre ella i Gallardo, ha asseverat que considera que n'hi ha "poques" perquè "venim d'una trajectòria molt semblant", i ha manifestat que, probablement, "en tenim més amb el Josep Maria, d'estil i de tarannà".

Al seu torn, el sotsdirector d'Andbank i president de l'associació de Caça i Pesca, ha posat en relleu que, tot i que enguany no es plantejava que ningú li demanés presentar-se perquè "ja hi havia dues llistes", sí, és cert, que quan Gallardo va fer un pas al costat se'l va anar a buscar, "com han fet cada vegada que hi ha hagut eleccions". Cabanes també ha posat en relleu el seu gran coneixement del país i de Liberals, sent un dels membres fundadors del partit, i ha manifestat la voluntat de "créixer i tornar a situar el partit on estava fa deu anys per assolir el somni liberal".

Per la seva banda, la secretària general de la formació, Maribel Lafoz, ha admès que la decisió de Gallardo d'abandonar la política, almenys de manera temporal, "ha sobtat, ja que gairebé tots donàvem per fet que era el candidat natural" i ha apuntat que aquest fet va generar "neguit i tensió" dintre de l'executiva blava perquè "les emocions estan a flor de pell". Tanmateix, ha destacat que la funció de la direcció és fer una prova "de màxima neutralitat", tot i que quan se celebri el congrés cadascú emetrà el seu vot personal.