Pallarés i els consellers liberals es donen de baixa del partit però garanteixen estabilitat al Govern

Escaldes-EngordanyLa trencadissa a Liberals és total. La ministra d'Afers Socials, Infància i Joventut, Judith Pallarés, juntament amb els quatre consellers generals liberals Ferran Costa, Marc Magallón, Eva López i Sílvia Ferrer, han anunciat que al llarg de les properes hores d'aquest dimarts es donaran de baixa del partit liberal arran de les declaracions de Jordi Gallardo a través dels mitjans de comunicació i després de constatar que el projecte polític que liderarà Josep Maria Cabanes "s'allunya dels valors que volem defensar i del projecte de futur que veiem per a Andorra". Ara com ara, la relació entre la ministra i els consellers és nul·la amb l'actual president de la formació i el cap de llista. El president del grup parlamentari liberal, però, ha garantit estabilitat al Govern actual de coalició després de conversar amb Xavier Espot sempre que Pallarés hi continuï formant part.

La fractura interna a la formació va fer-se més que evident durant les primàries, un procés intern que, segons Costa, no ha vist enlloc. Després dels resultats obtinguts, Pallarés ha declarat que hauria d'haver-se iniciat un procés de suma entre les dues parts -aquells que donaven suport a la ministra i els que se situen al costat de Cabanes-, però el cert és que ha succeït tot el contrari: "La realitat és que amb nosaltres no hi ha hagut cap mena d'apropament per part de l'executiva", ha manifestat. Això ha provocat que a hores d'ara hi hagi "un allunyament més gran del que hi havia", que s'ha fet encara més evident després d'unes manifestacions públiques de Gallardo i Cabanes que "estan fora de lloc i que donen una visió esbiaixada" de la situació actual.

Pallarés ha reconegut, tal com afirma Gallardo, que en diverses ocasions va manifestar que no volia presentar-se a les primàries i que es van convocar sense haver-hi cap candidat. En aquest sentit, ha criticat l'actual ministre de Presidència, Economia i Empresa assegurant que no els va informar de la decisió que prendria i, aquest fet, "deixa molt clar que no formem part del seu nucli de confiança". Va ser en aquest punt quan Pallarés, per un "acte de responsabilitat" i per petició d'alguns dels militants, va canviar d'opinió i va decidir presentar la seva candidatura. "Si ell se sent traït, jo estic decebuda", ha sentenciat després d'escoltar les declaracions dels últims dies de Gallardo.

La ministra liberal ha assegurat que durant les darreres setmanes tant ella com els consellers generals han vist com des de l'executiva del partit s'ha limitat que es puguin expressar amb claredat en relació amb el procés de primàries i, aquest fet, "ens porta a la decisió que hem pres avui". En l'actualitat, la relació de Pallarés i Gallardo és nul·la i no va més enllà del Govern. De fet, ha declarat entre rialles, "últimament només parlem a través dels mitjans de comunicació".

Malgrat la baixa de la ministra i els quatre consellers generals, Pallarés ha manifestat que "continuarem defensant els nostres postulats liberals", i aquest afer l'únic que ha provocat és que "vulguem treballar per un projecte que ens generi il·lusió i que deixi enrere la gestió tòxica que s'ha generat en relació amb la vida pública i política". Per tant, la idea a partir d'ara és que "cadascú defensi allò que consideri", ja que "tot és legítim i només faltaria que en una democràcia no poguéssim defensar tots allò que pensem".

Els liberals no han avançat detalls sobre la creació d'un nou partit assegurant que a hores d'ara només compten amb "un grup de whatsapp" en el qual hi ha moltes persones que els hi donen suport. En cas de fundar una nova formació, ha assegurat que es tractaria d'una força "més socioliberal on el valor de la llibertat individual vagi compaginada amb allò que és comú" i que tingui la responsabilitat com a eix vertebrador de molts dels seus principis. En l'espectre polític, ocuparia una posició de centre amb la voluntat de poder arribar a consensos amplis amb la resta de partits.

Paper del grup parlamentari liberal

Durant la seva intervenció, Ferran Costa ha reconegut que la decisió no és senzilla, però tampoc precipitada i està molt meditada, i té com a objectiu "respondre als fets de les darreres setmanes". En aquest sentit, ha dit que des del grup parlamentari no s'ha fet cap declaració al respecte, malgrat que estaven ben atents a les manifestacions públiques que anaven arribant "de manera subliminal" a través dels mitjans de comunicació. "La nostra obligació era prendre nota", ha exposat.

D'ara endavant, els quatre consellers i la ministra continuaran treballant "amb tota la intensitat per respondre al mandat pel qual vam esdevenir consellers generals", per la qual cosa, malgrat no compartir la línia que vol agafar el partit ja que en molts aspectes presenta un gir radical de 180 graus, es garanteix estabilitat tant executiva com legislativa sempre que Pallarés continuï al càrrec amb l'objectiu de donar compliment als projectes pendents que hi ha recollits al document H23. "Fins al dia en què Espot vulgui dissoldre la legislatura tindrà el nostre suport", ha indicat, afegint que la voluntat tampoc és posar en ric cap ministeri de ningú.

Tots quatre continuaran al Consell General com a consellers liberals però sense estar sota el paraigua de la formació. L'únic que caldrà esbrinar els dies vinents és si és convenient introduir un canvi de nomenclatura del grup.