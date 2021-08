Pas endavant del comú de Sant Julià per executar la finalització de les urbanitzacions

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria ha fet un nou pas endavant per tal d'acabar de posar ordre a les urbanitzacions irregulars de la parròquia. El consell de comú ha aprovat aquest dilluns facultar a la junta de govern per fer més àgils els tràmits a l'hora de tirar endavant obres a les urbanitzacions, un procés que fins ara havia de passar per sessió de consell. Un cop acordat aquest punt, tant majoria com minoria han aprovat una ordinació de crèdit extraordinari per valor de 20.000 euros destinada a finançar el concurs públic per a la contractació d'una empresa que acabi els treballs pendents a la urbanització Font de la Vall. Segons ha comentat el cònsol major lauredià, Josep Majoral, la previsió és que les obres comencin entre els mesos de setembre i octubre. En concret, l'actuació consistirà en la instal·lació del tub d'aigua potable, l'enllumenat públic, l'enquitranament i la finalització de les voreres.

La problemàtica de Sant Julià amb les urbanitzacions ve de lluny. Actualment, la parròquia compta amb una trentena d'inacabades, que representen un cost global d'entre 4 i 5 milions d'euros. Tenint en compte l'elevat import, Majoral ha assegurat que "amb la capacitat financera que té el comú", l'any 2024 encara no estarien totes enllestides. Tot i això, ha posat en relleu que hi ha diversos veïns d'altres punts que s'han interessat a finalitzar les seves urbanitzacions, com és el cas dels ciutadans de Certers. "És un camí llarg que l'hem emprès perquè no deixa d'estar marcat a la Llei del sòl i bloqueja el creixement de les urbanitzacions", ha indicat, afegint que "en una urbanització no entregada no es pot construir" i, aquest fet, provoca perjudicis tant pels privats que volen edificar i no poden com per a la corporació, que deixa de rebre uns necessaris ingressos.

En el cas de Font de la Vall, una problemàtica que porta allargant-se un any, són dos del total de dotze els propietaris que es neguen a aportar la quantitat corresponent. En aquests casos, per tant, el comú decideix intervenir tenint en compte que es tracta d'una inversió relativament petita (20.000 euros). Un cop feta l'actuació, és la corporació "qui passa la factura als privats" i, en cas de no pagar, se segueixen els processos habituals podent arribar a estances judicials. Altres problemàtiques amb les quals es troba el comú, ha dit Majoral, és que moltes vegades es desconeix la titularitat de les parcel·les, per la qual cosa "es fa difícil entaular una conversa per acabar el carrer".

Des de Desperta Laurèdia, el cap de l'oposició, Cerni Cairat, ha manifestat que es tracta d'una qüestió a resoldre tenint en compte que el procés de finalització de les urbanitzacions està fora de termini segons marca la Llei del sòl. Conscient que els 4 o 5 milions necessaris són inassumibles pel comú i que es tracta d'un procés "feixuc i lent", la minoria ha demanat durant la sessió de consell una "calendarització" dels treballs, malgrat que des de la majoria no s'ha donat una data concreta per les problemàtiques esmentades. Amb tot, Cairat ha assegurat que si la formació que lidera aconsegueix governar el 2023, aquest és "un camí que hem de continuar".