Portugal obrirà un Consolat General a Andorra

Andorra la VellaLa ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ha donat la benvinguda aquest diumenge al migdia a l'edifici administratiu del Govern al president de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que s'ha desplaçat a Andorra en visita oficial. En la visita, s'ha anunciat que Portugal obrirà un Consolat General a Andorra. Durant el seu discurs, el secretari d'Estat de les Comunitats Portugueses, Paulo Cafôfo, ha anunciat que Portugal obrirà properament un Consolat General a Andorra. Un anunci que Rebelo ha reforçat, afirmant que "les relacions entre Portugal i Andorra han d'aprofundir-se i créixer, perquè creix la presència portuguesa a Andorra". "Teníem un consolat honorari i ara passarem a tenir serveis i estructures amb un Consolat General" amb "més pes polític i administratiu i més capacitat d'intervenció", ha afegit.

Abans de la trobada, el president portuguès ha estat rebut amb honors per part dels representants dels coprínceps i de la mateixa ministra, així com de diferents autoritats andorranes. Durant la trobada, Ubach i Rebelo de Sousa –que ha signat el llibre d'honor del Govern– han refermat les excel·lents relacions entre Andorra i Portugal i han tractat diferents temes d'interès compartit. A més, tant la ministra com el president han coincidit a posar en relleu els grans lligams que hi ha entre el poble andorrà i el portuguès en qüestions econòmiques, socials i culturals.

De fet, la visita, la tercera de Rebelo de Sousa al Principat, s'emmarca en els actes de celebració del Dia de Portugal, de Camões i de les Comunitats Portugueses, que el president ha volgut compartir amb els residents portuguesos a Andorra. Precisament, després de la trobada a l'edifici administratiu del Govern, el president i la ministra s'han desplaçat al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, on centenars de ciutadans han participat en l'acte de commemoració d'aquesta jornada festiva.

En el seu parlament, Ubach ha destacat la contribució de la comunitat portuguesa "en el creixement econòmic" d'Andorra, "però sobretot en el creixement social i cultural", "essent un actor imprescindible per construir el país que avui coneixem". "Aquesta integració de la comunitat portuguesa en el teixit productiu andorrà ha fet que el portuguès i la cultura lusitana estiguin presents en el dia a dia social del nostre país, aportant un valor afegit de gran qualitat per als nostres joves", ha afirmat.

En matèria diplomàtica, la ministra ha recordat que les relacions amb Portugal es van iniciar el 1994, tot just un any després de l'aprovació de la Constitució andorrana, quan "vam encetar un camí que hem recorregut junts i que ens ha permès desenvolupar una relació d'excel·lent amistat, de cooperació i de reconeixement mutu tant a nivell bilateral com en els fòrums multilaterals".

"En aquests 28 anys d'amistat, Portugal ha esdevingut un aliat amb el qual sempre podem comptar", ha assenyalat, i ha subratllat que "Portugal és un país amic i fins i tot germà", recordant, per exemple, el subministrament a Andorra de vacunes contra el coronavirus per part de les autoritats lusitanes. "Els andorrans ens sentim germans de la comunitat portuguesa, amb qui compartim moltes similituds, però per sobre de tot compartim l'estima per Andorra. Una terra que ens ha donat tant i que hem construït plegats", ha clos Ubach.

Per la seva part, Rebelo ha manifestat que "Portugal i Andorra són països germans" amb una "amistat profunda". "A Andorra ens sentim com a casa", ha afirmat. Pel que fa a les negociacions del Principat amb Brussel·les per assolir un Acord d'associació amb la Unió Europea, el president portuguès ha reiterat el suport del seu govern a Andorra en un pacte que "és fonamental per a la UE, i, per tant, per a Portugal, i que és fonamental per a Andorra". "Andorra guanya estant més vinculada a la Unió Europea i la Unió Europea guanya integrant Andorra", ha afegit.