Espot avança l'aplicació de possibles mesures per mitigar les conseqüències de la crisi

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha avançat que des de fa unes setmanes tots els ministeris treballen en mesures per pal·liar els efectes de la crisi actual provocada, en gran manera, per l'esclat de la guerra a Ucraïna i les seves conseqüències, i la pandèmia del coronavirus. Ho ha fet durant la sessió control al Consell General d'aquest dijous arran de la pregunta formulada per la consellera socialdemòcrata Judith Salazar entorn les declaracions del president de la Confederació Empresarial (CEA), Gerard Cadena referents a un possible pacte de rendes per incrementar els sous.

Espot ha indicat que les accions hauran de ser avaluades amb el consell econòmic i social, és a dir, els sindicats i les patronals, i, tot i que no ha volgut avançar-ne cap per no sobrepassar límits, ha apuntat que hi haurà una nova pujada del salari mínim interprofessional, tot afirmant que abans que finalitzi l'actual període de sessions al consell s'hauran aprovat, almenys les que depenguin de l'executiu. A més, ha puntualitzat que les mesures no aniran només encarades a un increment de les rendes més baixes. "Al Govern també ens preocupen els ciutadans que cobren menys de 24.000 euros", ha dit.

D'altra banda, responent directament a la pregunta de Salazar, el líder de l'executiu ha valorat "molt positivament" les paraules de Cadena en referència a un possible increment dels salaris generalitzat, però ha matisat que el pacte també hauria d'implicar altres aspectes socioeconòmics com són el lloguer, els carburants o el preu de l'energia. En aquest sentit, i en resposta a una pregunta del conseller 'vermell' Carles Sánchez, Espot ha asseverat que el Govern estaria disposat a incrementar el salari mínim fins al 60% del sou mitjà sempre que "el sí del consell econòmic i social hi estigui a favor".

Entorn d'aquesta qüestió, Espot també ha recordat que des del 2015 el govern de Demòcrates ha apujat el salari mínim més enllà de l'IPC anual i que des del 2018 és obligatori que les empreses públiques i privades incrementin el sou dels assalariats que cobrin menys de 24.000 euros anuals d'acord amb l'actualització de l'IPC. "Hem trencat llances i tabús que vostès no van fer", ha mencionat fent referència a la manca d'acció dels socialdemòcrates durant el seu pas pel Govern.

Manca de consens amb la cartera de serveis

Una altra de les preguntes que s'han tractat durant la sessió de consell d'aquest dijous ha estat la relativa a l'entrada en vigor de la cartera de serveis, realitzada per la consellera socialdemòcrata Susanna Vela, qui ha manifestat obertament que "potser seria millor retirar-la i començar de nou" tenint en compte la manca de consens i discrepàncies que ha generat entorn els diferents col·lectius professionals i "la precipitació de l'antic ministre", Joan Martínez Benazet, "per tancar-la peti qui peti".

A banda, Vela ha apuntat que la cartera de serveis "pot suposar una invasió de competència", al·legant que un dels factors que han estat subjectes a la crítica dels professionals és que es limiti la prescripció que pot dur a terme cada facultatiu. Així doncs, ha indicat que per modificar el sistema sanitari "es necessita una llei, no es pot fer a través d'un decret". Al seu torn, el ministre de Salut, Albert Font, ha acceptat que la cartera de serveis "pot tenir imperfeccions", però ha manifestat que es tracta d'un document "dinàmic que s'anirà fent", per la qual no considera la possibilitat de retirar-la.

L'última qüestió tractada durant la sessió de control al Govern d'aquest dijous ha estat la formulada pel conseller 'vermell' Pere López, en relació amb les inversions i els comptes de FEDA, així com l'increment de les tarifes elèctriques a la població i les empreses. En aquest sentit, el líder socialdemòcrata ha retret a la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, la gran inversió realitzada els últims anys per les filials de la parapública, Capçalera i Solucions, i el "nul" retorn que estan tenint. A més, ha comentat, juntament amb el seu company de files, Jordi Font, que l'augment del preu de la llum "és un abús", argumentant que durant diversos anys el Govern "s'ha nodrit dels beneficis de FEDA".