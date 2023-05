Els presidents del PP a la Seu i a l'Alt Urgell dimiteixen

La Seu d'UrgellEls presidents de l'agrupació del Partit Popular a la Seu d'Urgell, Pablo Jorge Miguelsanz, i de l'agrupació comarcal de l'Alt Urgell, CesáreoLosada, han anunciat públicament aquest dilluns la seva dimissió al capdavant de la formació a nivell local, segons ha informat Ràdio Seu. L'anunci arriba just després de la publicació, aquesta setmana passada, de la candidatura del PP a la capital urgellenca per a les eleccions municipals del 28 de maig vinent.

Els qui fins ara han estat els màxims responsables del partit a la ciutat i a la comarca han emès un breu comunicat conjunt en què especifiquen que amb aquesta decisió volen "restar totalment desvinculats" d'aquesta llista electoral. I subratllen que no han participat en l'elaboració de les candidatures que el PP presenta per a aquests comicis, dissenyades bàsicament des de la direcció provincial del partit a Lleida. Alhora, Losada i Jorge també han remarcat que la determinació de dimitir és "irrevocable".

D'acord amb la llista que es va fer pública el dimecres passat, quan el BOP de la Diputació de Lleida va recollir totes les formacions que es presenten a la demarcació, a la Seu d'Urgell el Partit Popular tindrà com a cap de llista Mario GarcíaGraña. Pel que fa als altres principals candidats, el número 2 l'ocupa David Moclan; el 3, Xavier Esteve Bach (exalcalde de Bassella); i els números 4 i 5 corresponen a Carmen Elena Moreno Linares i NellyHilaresCruz, que en un portal sobre transparència política apareixen com a membres de la Junta de Districte del PP al barri de Vallecas, a Madrid. La llista, que no té suplents, la tanca Jesús Galindo, amb el número 17.

A banda de la Seu, a l'Alt Urgell el PP també ha configurat llista al municipi de Bassella, on en aquest cas consta de només dos noms: Montserrat Rodríguez Serra, com a cap de llista, i Trini Torregassa, com a número 2.