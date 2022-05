La primera fase de les obres de Prat de la Creu costaran més d'1,1 milions d'euros

Andorra la VellaLes obres de reforma i d'embelliment del carrer Prat de la Creu s'iniciaran a mitjans de juny, tal com ha avançat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, durant la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous. La corporació ha aprovat per unanimitat l'adjudicació de les obres a l'empresa LOCUB, SA, per 1.158.956 euros, inferior als 1,4 milions estimats que costaria. Marsol ha recordat que el comú volia fer aquestes obres l'any vinent, però que finalment es fan enguany conjuntament amb FEDA i Andorra Telecom per aprofitar les obres de cogeneració que la parapública vol fer en aquest tram.

Pel que fa a les obres, la cònsol major ha assegurat que no tindran afectació al trànsit i que se centren principalment en la voravia, la qual seguirà tenint les mateixes dimensions. "La calçada no es toca" i simplement s'aixeca tot per anar canviant xarxes que han quedat antiquades, ha assenyalat Marsol, assegurant que es canviarà el paviment. "Serà granític amb uns dibuixos i formes diferents, es posarà la nova xarxa d'enllumenat, la nova xarxa de clavegueres i d'aigües fluvials" i també la d'Andorra Telecom i la de cogeneració, ha expressat. En aquest cas, FEDA aportarà 1,7 milions a l'obra i Andorra Telecom 35.000 euros.

Tal com ha informat Marsol, el termini d'aquesta primera són uns 7 mesos i la intenció és poder començar les obres com més aviat millor i quan l'empresa tingui suficient material en estoc. Per tant, es preveu que molt a tardar, les obres puguin començar a mitjans o finals de juny. Aquesta primera fase inclou la voravia de la dreta en direcció a Espanya des de la cruïlla amb el carrer del Consell General i fins al carrer de la Roda. Després es farà la segona fase als dos costats de la voravia a la part baixa del carrer Prat de la Creu, i l'altre costat es farà en una tercera fase. "De moment es fa aquest costat perquè és el quin més està consolidat, ja que a l'altra banda encara hi ha moltes parcel·les per construir", ha indicat la cònsol major. D'altra banda, en un primer moment, FEDA també volia incloure el canvi de la xarxa elèctrica, que eren 90.000 euros, però finalment s'ha tret del plec de bases perquè la parapública no ho considera necessari.

Durant la sessió, l'oposició ha reclamat més reunions de les comissions, ja que es troben sense informació i consideren que cal una millor comunicació interna. "Hem mostrat la nostra frustració sobre el cas que ens estan fent", ha manifestat el conseller de PS + Independents, Sergi González, qui ha explicat que la comissió de Serveis Públics fa 111 dies que no es reuneix i la de Turisme i Promoció de Comerç 114. En resposta, Marsol ha expressat que intentaran convocar més comissions de cara al proper trimestre, però ha recordat, que a excepció de la de Finances, que sí que és obligatòria, la resta no ho són. "Cada comú funciona d'una manera diferent", ha indicat la cònsol major.

Per altra banda, la consellera de l'oposició, Dolors Carmona, ha demanat informació sobre les targetes PK. Des de la majoria, ha informat que els lectors de matrícula encara no estan en funcionament perquè s'han d'acabar de calibrar a cada aparcament. Un cop estiguin en funcionament, la majoria comunal ha expressat que ja decidiran si caldrà una targeta per a cada vehicle o si es podrà incloure més d'una matrícula a la targeta.

Finalment, en la sessió s'ha aprovat la proposta d'ordinació de modificació de l'ordinació tributària comunal per a l'any 2022 referent a les taxes sobre els gossos, en la qual s'ha inclòs els gossos de caça guardats. A més, també s'han aprovat dues aprovacions definitives i una de provisional al Pla d'Ordenació i Urbanisme parroquial d'Andorra la Vella.

Ordinació de la vall del Madriu-Perafita-Claror

Preguntat sobre les declaracions de la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, sobre la vall del Madriu-Perafita-Claror, el cònsol menor d'Andorra la Vella, David Astrié, ha remarcat que el text és el que van tancar i que no s'ha de fer cap altra versió. De fet, ha recordat que era un text consensuat i que ja es va donar temps a què la corporació escaldenca incorporés modificacions. "És una ordinació que estava treballada per un advocat" i que tenia en compte tots els paràmetres jurídics i de territori, ha expressat, assegurant que ja estava prou treballada.

"L'ordinació ja està feta i el que vol és protegir la vall" amb una ordinació conjunta que permeti una regulació homogènia a tot el territori, ha remarcat el cònsol menor de la capital, qui ha afegit que no es tracta de fiscalitzar res. "Simplement, es demana que qualsevol projecte que es faci dins la vall, es posi a informació de la comissió", ha dit. En aquest sentit, Astrié consideraria un error i una llàstima que les quatre corporacions que formen la vall no es posessin d'acord i es pogués perdre la distinció de la Unesco.