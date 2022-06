La primera ministra francesa presenta la dimissió però Macron la rebutja (per ara)

ParísLa desfeta política que va patir l'aliança del president de França, Emmanuel Macron, diumenge a les eleccions legislatives comença a tenir conseqüències. La primera ministra, Élisabeth Borne, nomenada fa només cinc setmanes , ha presentat aquest dimarts la seva dimissió, segons han informat fonts de l'Elisi. Macron, però, l'ha rebutjat "perquè el govern pugui continuar amb la seva tasca". Per ara Borne seguirà com a primera ministra però el més probable és que el president de la República la substitueixi quan faci canvis al govern. Els seus dies a Matignon estan comptats.

Emmanuel Macron comença a explorar aquest dimarts aliances parlamentàries que li permetin tenir la majoria absoluta a l'Assemblea Nacional. Rebrà a l'Elisi els líders dels principals partits per buscar "possibles solucions constructives". Els 245 escons aconseguits diumenge per la marca electoral presidencial, Ensemble, estan lluny dels 289 diputats que li permetria dominar el parlament.

La situació compromet la governabilitat i pot provocar una paràlisi política inèdita a França. La solució passa per buscar socis parlamentaris però Macron té poques opcions. Els Republicans ja li han tancat la porta -almenys oficialment-, però ara comença un període de negociacions en què els conservadors podrien canviar de parer.

Primera reunió del govern

Al marge dels contactes del president amb els líders dels partit, aquest dilluns la primera ministra reunirà els membres del seu govern per analitzar els resultats electorals, segons anuncia l'agència AFP. Almenys tres ministres, els que no han aconseguit ser elegits com a diputats, hauran d'abandonar el govern en les properes setmanes, segons la norma imposada per l'Elisi. A l'espera de la remodelació del govern, que està estretament lligada a les negociacions de Macron per a una aliança parlamentària amb altres formacions, l'actual executiu intentarà començar a treballar. El més urgent és aprovar l'anunciat paquet de mesures per garantir el poder adquisitiu dels francesos davant l'elevada inflació provocada per la guerra a Ucraïna.