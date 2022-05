El PS demana que el Govern reaccioni i faci polítiques per a tothom o faci un pas al costat

Andorra la VellaEl partit socialdemòcrata (PS) demana que el Govern deixi de banda els seus interessos i comenci a fer política per a tothom o faci un pas al costat. Així, ho han manifestat el president del PS, Pere López, i el secretari d'organització, Pere Baró, després de la manifestació que hi va haver aquest diumenge 1 de maig. "La ciutadania va dir prou de polítiques neoliberals que només afavoreixen als quatre rics d'Andorra", ha expressat Baró, remarcant que aquest diumenge va quedar clar que la ciutadania no pot més amb el cost de la vida d'aquest país.

Des del PS consideren que aquest diumenge va quedar palès que hi ha un problema de país en una manifestació sense precedents al Principat, ha exposat López, qui ha afegit que davant de la pitjor crisi de la història de poder adquisitiu de les famílies, "el Govern no s'ha posat en contacte amb el principal partit de l'oposició per mirar de tirar endavant propostes". En aquest sentit, López també ha remarcat que el Govern està sol i ha manifestat que al consell econòmic i social de la setmana passada no es va escoltar ni a la patronal ni als sindicats. Per aquest motiu, des del PS volen fer trobades tant la patronal com amb els sindicats perquè hi hagi diàleg.

"El Govern haurà de donar algunes explicacions del que va passar" aquest diumenge, ha indicat el president del PS, qui considera que ho han de prendre com un senyal d'alarma. El que s'està discutint és el model de país que "Demòcrates ha construït", ha comentat López, iper aquest motiu, des de la formació demanen que si el Govern sap prendre decisions, que ho faci, i si no, que doni un pas al costat i deixi que qui en sàpiga, que en prengui.

Respecte a les noves mesures per a pal·liar la situació actual que el Govern va presentar la setmana passada, des del PS volen esperar que entrin a tràmit parlamentari per poder esmenes. Finalment, el principal partit de l'oposició considera que la situació actual és causada per la inacció continua de l'executiu que no ha mirat per la ciutadania. "Estem a un país on a la classe treballadora li costa viure", han manifestat.