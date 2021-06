El PS denuncia que el 64% de les adjudicacions del Govern en el primer trimestre de l'any han estat per la via directa

Andorra la VellaUn 64% de les adjudicacions que el Govern ha realitzat durant el primer trimestre del 2021 (fins a 19 de març) s’han fet de manera directa, sense un concurs públic que hagi donat la possibilitat a les empreses del país a participar-hi. La xifra l’ha presentat aquest dimarts a la tarda la consellera general Judith Salazar arran dels resultats que l’executiu els ha presentat després d’una demanda d’informació entrada pels socialdemòcrates al març.

“El nombre d’adjudicacions directes és preocupant perquè és molt elevat”, ha destacat la consellera socialdemòcrata. En aquest sentit, s’han fet 28 de 41 contractacions en aquesta modalitat per un import total de 1.878.013 euros mentre que les adjudicacions a través de concurs públic només han estat 12, un 35%, per un import de 1.020.797 euros. “Ara més que mai cal ser curosos i repartir bé els diners i la inversió pública sempre que es pugui i donant accés a qualsevol empresa del país a que hi pugui concórrer”, ha subratllat Salazar.

La consellera socialdemòcrata ha detallat que des de l’1 de juliol del 2019 fins a finals d’aquell any es van produir el 78,9% d'adjudicacions per concurs públics envers un 21,1% de directes i l’any 2020 la xifra va ser similar entre ambdues modalitats amb un 58,4% pel que fa a les adjudicacions per concurs i un 41,1% les directes, dades que s’allunyen molt de les actuals i que no poden estar justificades constantment per la pandèmia de la Covid-19. “No totes les licitacions directes que es fan avui responen a un caràcter d’urgència i ens hauríem de plantejar limitar aquestes contractacions perquè és un greuge per tot el teixit empresarial del país i per a l’interès de tota la població i cal fer-ho amb un criteri d’eficiència”.