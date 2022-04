El PS denuncia una "incapacitat total" de DA per trobar solucions a la crisi

Andorra la VellaEl partit Socialdemòcrata denuncia una "incapacitat total" de la majoria de DA trobar i aportar solucions a la crisi actual que està vivint la ciutadania. Ho han manifestat aquest dimecres en roda de premsa el secretari d'organització i el primer secretari, Pere Baró i Gerard Alís, respectivament, en referència al paquet de mesures presentat pel Govern dimarts, el qual, tot i que valoren positivament que "després de tres anys hagin vist que s'ha de fer alguna cosa", consideren "insuficients" i un "pegat" que només "donen més ajudes" i no incrementen "realment" el poder adquisitiu de la població perquè puguin viure amb els seus ingressos a Andorra. "Són accions pegat que no solucionen els problemes estructurals de la ciutadania", han asseverat.

En aquest sentit, han exposat que DA té "un problema o una manca de voluntat per prendre decisions reals envers l'encariment de vida al país" i han assenyalat que "s'estan carregant el model econòmic d'Andorra" sense "proposar-ne un de nou". Baró ha apuntat que el Principat ha perdut l'atractiu comercial i d'inversió i que el sistema actual només defensa els interessos dels empresaris, deixant de banda "els de la població".

Els representants del PS han convidat a la ciutadania a participar de la concentració que es durà a terme aquest diumenge en el marc de la celebració del dia del Treballador per demostrar que les mesures no són suficients davant "la pèrdua adquisitiva". Així doncs, han al·legat que des de la formació continuen apostant i refermant la necessitat d'incrementar el salari mínim fins al 60% del sou mitjà, tal com recomana la Carta Social Europea. A banda, de destacar el fet de dur a terme una reforma fiscal "profunda" perquè tothom contribueixi a contribuir a les arques de l'Estat.