El PS proposa que un terç dels beneficis de la taxa turística es destinin al fons verd

Andorra la VellaEl president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha entrat 9 esmenes al projecte de llei reguladora de l’impost sobre les estades en allotjaments turístics. La principal proposta dels socialdemòcrates és que un terç de la recaptació anual de la taxa que es cobrarà als turistes que s’allotgin en establiments d’Andorra es destini al fons verd d’impuls a la transició energètica i del canvi climàtic.

El grup parlamentari socialdemòcrata també ha proposat que els recursos que s’obtinguin del fons per a l’impuls del turisme s’han de destinar també a accions per a la desestacionalització del turisme i la creació d’un fons o programa de subvencions per a la formació del sector turístic per tal de garantir l’excel·lència dels serveis oferts.

Entre les propostes dels socialdemòcrates també hi ha que els menors de 16 anys (i no de 12 com suggeria el text presentat) quedin exempts de pagar aquest impost i que no s’apliqui a estades superiors a 7 dies per fomentar que els turistes facin una durada turística més llarga al nostre país.

Així mateix, el grup parlamentari considera que l’impost s’hauria d’aplicar a partir de l’1 de desembre d’enguany amb la finalitat de donar més marge als operadors econòmics per començar a aplicar la mesura i de pal·liar l’impacte en els preus ja comercialitzats pel sector per a la temporada d’hivern 2022-2023.

Finalment, es proposa que els agents econòmics que representen el sector turístic del país puguin escollir els seus representants del Consell d’Administració d’Andorra Turisme i crear una taula de diàleg amb participació dels sectors econòmics, els comuns i els grups parlamentaris per a analitzar el funcionament d’Andorra Turisme i consensuar propostes per a la seva actualització constant.