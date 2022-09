El PS vol saber les condicions de treball de les subcontractacions d’empreses foranes

Andorra la VellaEl grup parlamentari socialdemòcrata ha entrat dues preguntes a Sindicatura perquè el Govern les respongui de forma oral en el marc de la propera sessió de control que celebrarà el Consell General el dijous 29 de setembre. Concretament, la presidenta suplent, Judith Salazar, s'interessa per les subcontractacions de treballadors al servei d'empreses foranes, per tal de saber si les seves condicions de treball responen als mínims establerts per la normativa andorrana, ja que, en cas contrari, podrien competir en condicions més favorables que les exigides a les empreses del país.

Salazar demana si el Govern entén que, "amb independència del lloc de formalització dels contractes laborals", la normativa laboral i de seguretat i salut en el treball garanteix que qualsevol treballador que faci la seva activitat laboral a Andorra té garantides les condicions mínimes que aquesta normativa garanteix als treballadors d'empreses andorranes. La pregunta es formula veient les informacions aparegudes en relació amb inspeccions fetes a les obres de construcció de torres a la zona del Clot d'Emprivat d'Escaldes-Engordany i que buscaven comprovar la situació dels treballadors quant a immigració.

Per la seva banda, el conseller general Jordi Font pregunta per l'ampliació de la concessió del túnel d'Envalira. Així doncs, busca conèixer els criteris econòmics que donen suport a la decisió del Govern de prolongar la concessió del Túnel d'Envalira per 8,2 anys més, fins a l'octubre del 2056.