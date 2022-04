El PS vol que l’Agència Nacional de Ciberseguretat comparegui anualment per exposar la situació a Andorra

Andorra la VellaEl grup parlamentari socialdemòcrata ha entrat a tràmit parlamentari 15 esmenes al projecte de llei de mesures per a la seguretat de les xarxes i dels sistemes d'informació. Entre aquestes, el conseller general, Roger Padreny, ha proposat que l'Agència Nacional de Ciberseguretat, a través del seu responsable, hagi de comparèixer anualment a la comissió legislativa del Consell General que tracti les qüestions en matèria de ciberseguretat. La finalitat és que es presentin en seu parlamentària els informes anuals que preveu el projecte de llei relatius als "incidents, quasi incidents i ciberamenaces notificats per les entitats essencials i importants, l'estat de l'aplicació de l'Estratègia Nacional de Ciberseguretat i de la situació de la ciberseguretat al Principat d'Andorra", ha indicat. Una mesura que, segons el conseller general socialdemòcrata permetrà "una avaluació necessària i pública de la política que s'està duent a terme en matèria de ciberseguretat"

Els socialdemòcrates demanen també establir un termini màxim de tres mesos des de l'entrada en vigor de la llei perquè l'Agència Nacional de Ciberseguretat desenvolupi el pla nacional de resposta a incidents i crisis de ciberseguretat que preveu el projecte de llei. Un pla que, com ha comentat Padreny, "ha de ser una prioritat" i ha afegit que "sobretot en un moment com l'actual, on estem veient de forma repetida atacs a la ciberseguretat d'Andorra Telecom que tenen conseqüències pel conjunt de la població", ha afegit.

Entre les altres propostes incloses en el paquet d'esmenes, el grup parlamentari socialdemòcrata proposa reduir el termini màxim de dos a un any, a comptar de l'entrada en vigor de la llei, perquè com estableix el projecte de llei, s'avaluï la constitució d'"una entitat amb personalitat jurídica pròpia que assumeixi funcions diverses en matèria de digitalització, o relacionades amb aquesta matèria, incloent-hi l'Agència Nacional de Ciberseguretat del Principat d'Andorra i l'equip de referència de resposta del Principat d'Andorra per al tractament d'incidents de ciberseguretat".

En aquesta línia, també s'exposa la necessitat de reduir el termini de sis a tres mesos per elaborar una llista d'entitats del país que desenvolupin serveis essencials i serveis importants. Una llista que per a Padreny "és fonamental tenir elaborada el més abans possible", ja que com està establert al projecte de llei, es tracta d'entitats que poden veure "greument afectada la continuïtat de les seves prestacions en supòsits de ciberincidents i, en conseqüència, ocasionar un greu perjudici social i econòmic al Principat d'Andorra".