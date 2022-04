El PS vol saber el motiu pel qual l'AFA no ha reduït els salaris el 2020

Andorra la VellaEl conseller general socialdemòcrata ,Joaquim Miró, ha entrat una bateria de preguntes escrites en relació amb els treballs de fiscalització corresponents al tancament de l'exercici 2020 de l'Autoritat Financer Andorrana (AFA), que consten a l'informe del Tribunal de Comptes d'Andorra. Miró ha demanat el motiu pel qual l'AFA no ha procedit a la reducció dels salaris tal com preveia la Llei 9/2020 i també sobre com actuarà el Govern davant aquesta il·legalitat, després de corroborar que "l'informe del Tribunal de Comptes relatiu als treballs de fiscalització de l'AFA ens mostra una vegada més unes observacions contràries al que preveu la llei general de les finances públiques".

El conseller general ha sol·licitat el desglossament de les despeses de personal, que ascendeixen a 3.305.500 euros i com explica l'executiu que el director d'Assegurances, Estudis Tècnics i Processos de l'AFA hagi tingut un augment superior al de l'IPC del seu salari. Finalment, Miró també ha preguntat de nou si el Govern lliurarà els comptes de Banca Privada d'Andorra al Tribunal de Comptes amb l'objectiu que aquest pugui fiscalitzar la tasca de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries d'Andorra (AREB), ja que més de la meitat dels dipòsits judicialitzats estan dipositats en el banc intervingut.