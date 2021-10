Punjabi, escollida cap de l'APDA amb els vots de la coalició

Andorra la VellaResma Punjabi ha estat escollida aquest dijous, amb els vots en contra del grup parlamentari socialdemòcrata i l'abstenció de la consellera no adscrita Carine Montaner, nova cap de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA). Des del PS s'ha justificat el vot en contra del nomenament, ja que es considera, tal com ha argumentat la presidenta suplent, Judith Salazar, que Punjabi no complirà aviat amb els requeriments de la futura llei de protecció de dades. Montaner ha posat en relleu que la nova directora no té "cap experiència ni competència" en la protecció de dades i a més ha destacat que en els llocs públics ha de primar la meritocràcia i creu que no hi hauria d'haver una persona tan lligada a un partit polític, en aquest cas, el Liberal.

Davant aquests arguments, el president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, ha destacat que Punjabi s'"adiu perfectament" al lloc per al qual ha estat escollida. En aquest sentit, ha lamentat la "sobresimplificació" que s'ha fet del seu currículum i ha destacat que més enllà de les seves titulacions en psicologia i magisteri sí que té experiència en la gestió i la protecció de dades". "Està altament capacitada i compleix el requeriment de la futura llei". Salazar ha respost que "no es nega la capacitat de Punjabi" però ha incidit en el fet que "en catorze dies" s'impulsarà una llei que "requereix una formació específica" i ha manifestat que a Europa les persones que estan al capdavant d'agències de protecció de dades estan formades en ciberseguretat o d'altres matèries relacionades, però que sobretot provenen de l'àmbit jurídic i ha incidit que "no era el millor perfil". Costa ha destacat que la llei, "previsiblement" estipularà que es tracti d'una persona amb competències i capacitats per exercir el càrrec i que la nova cap les compleix. Ha citat exemples europeus en què les persones que ocupen aquest càrrec no són advocats i, en canvi, tenen titulacions en pedagogia, medecina o d'altres.

El Consell General també ha aprovat, amb les abstencions de Terceravia i Montaner i el vot a favor de la resta de grups, la designació del president i dels membres del Tribunal de Comptes. Així, Francesc d'Assís Pons (president) i Núria López i Carles Sansa han estat escollits amb 22 vots a favor i quatre abstencions. Montaner ha reiterat que aquests nomenaments haurien de ser neutrals i privilegiar els perfils tècnics.

També han estat nomenats els membres del comitè director de l'Institut Nacional de l'Habitatge. En aquest cas, el grup parlamentari socialdemòcrata i Montaner s'hi ha abstingut. Des del PS s'ha justificat perquè no creuen que aquest institut serveixi per pal·liar els problemes de l'habitatge, tal com ha manifestat Carles Sánchez, mentre que per part de Terceravia el president suplent, Joan Carles Camp, ha manifestat que tot i estar en contra de la llei han votat a favor dels nomenaments per "respecte i confiança" a Josep Maria Pla (president); Alexandre González i Marta Alberch, que són els membres escollits.