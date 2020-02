A la recerca d'un "pacte nacional" sobre la reforma del sistema de jubilació

La voluntat del Govern és que hi hagi un “ pacte nacional” sobre les mesures que puguin garantir la sostenibilitat del sistema de jubilació de la CASS i per aquest motiu el ministre de Finances, Eric Jover, ha començat un seguit de reunions “informals” amb diferents actors socials, entre els quals els sindicats, per poder crear una comissió que treballi i pacti els passos a seguir. Jover ha posat en relleu que “l’objectiu” d’aquesta comissió és iniciar les negociacions “sense un guió preestablert” ni “solucions marcades” sinó que es pugui treballar de manera conjunta sobre quines mesures “cal activar, amb quina intensitat i amb quin calendari”.

D’aquesta manera, ha destacat el ministre, la voluntat de l’executiu és “desenvolupar un acord el més consensuat possible” al voltant de les pensions, tenint en compte, ha incidit, que no es pot garantir la sostenibilitat del model actual tenint en compte l’evolució poblacional. En aquest sentit, creu que cal “un pacte social” que pugui acabar donant com a resultat les mesures a aplicar i per aquest motiu des del Govern s’encara aquesta comissió “sense idees preconcebudes”. Jover ha reconegut que una de les mesures que hi pot haver sobre la taula és l’increment de les cotitzacions, però també ha manifestat que hi ha “altres palanques” que també caldrà analitzar.

Tot i que no ha volgut avançar el calendari sobre quan hi podria haver ja en marxa alguna d’aquestes decisions, Jover ha destacat que cal que la comissió dugui a terme un “ treball intens” perquè no s’allargui “massa” i intentar que aquesta feina no estigui “contaminada” per la proximitat d’uns comicis electorals.

Quant al pacte d’Estat que des de l’executiu es vol aconseguir amb les forces que conformen l’arc parlamentari, Jover ha destacat que ja s’han fet també “reunions informals” amb els diferents grups parlamentaris i que es vol aconseguir un consens sobre aquesta reforma del sistema de jubilació.