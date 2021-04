La reforma del sistema de pensions estarà aprovada a principi de l'any vinent

Andorra la VellaL'estudi i realització d'un pla d'actuacions per fer front a “la preocupant situació” –tal com l'ha definit aquest dilluns el president del grup Demòcrata al Consell, Carles Ensenyat– de la branca de jubilació de la CASS ja ha començat. Concretament va ser dijous passat, amb l'entrada d'una proposta dels tres grups que formen la majoria, DA, L'A i CC, per crear una comissió especial que estudiï les mesures que s'han d'aplicar per a la supervivència de les pensions. És previst que aquesta iniciativa acabi durant el primer trimestre de l'any vinent, amb una reforma de la llei de la CASS.

L'estudi difós la setmana passada per la CASS marca el 2024 com l'any que els ingressos, pels punts que es paguen, i les despeses, pel cost de les pensions, s'equipararan. I preveu que el 2038 s'acabaran els fons de reserva. Així doncs, urgeix una reforma del sistema de la branca de jubilació, que es va idear fa 40 anys, quan l'esperança de vida era molt menor que l'actual.

La proposta d'acord pel pacte d'Estat per a la sostenibilitat de les pensions, que aquest dilluns han presentat els presidents dels tres grups de DA, L'A i CC, consisteix en la creació d'una comissió especial, formada per tots els membres de la comissió de finances i els ministres de Treball, Afers Socials i Finances, que fins el 15 de juliol tindran marge per a l'estudi de la problemàtica de la CASS.

Durant aquest període és previst que passin per compareixença pública els experts que la comissió cregui necessaris perquè avaluïn el sistema andorrà i proposin solucions perquè es puguin seguir pagant pensions. Aquestes propostes serien, per exemple, si s'augmenta la cotització a la Seguretat Social, si s'incrementa l'edat de jubilació o si es fa un topall a les pensions màximes que paga actualment la CASS. “Els experts diran en quin grau s'hauran de modular, i potser també aportaran altres mesures”, ha dit Ensenyat.

A partir d'aquesta data, 15 de juliol, se celebraria un debat al Consell General per explicar les conclusions de la comissió d'estudi, i s'iniciaria una fase de comissions de treball, conjuntament amb el Govern, perquè abans del 15 d'octubre es faci una proposta articulada. Tot plegat amb l'objectiu que s'entri a tràmit legislatiu abans que acabi l'any.

En funció dels entrebancs que pugui tenir la tramitació, això vol dir de l'entesa entre les formacions que formen la majoria al Consell i els grups de l'oposició, la reforma legislativa de les pensions, que s'articularia formalment en una modificació directa de la Llei de la CASS, veuria la llum verda del Consell durant els primers mesos de l'any vinent.