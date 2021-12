Ser reserva de la biosfera requereix consens polític

Andorra la VellaTant el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, com l'expresident del Consell Insular de Menorca i expert que va fer l'estudi de viabilitat d'Andorra per poder ser reserva de la biosfera, han coincidit en la necessitat d'aconseguir un consens polític per obtenir el segell de la Unesco. Aquest divendres s'ha presentat el projecte i el logotip final als grups parlamentaris i a la síndica i la subsíndica al Consell General, en aquestes rondes de compartir el projecte amb els diferents actors institucionals, socials i econòmics implicats. Durant la trobada, en la qual Huguet ha exposat l'estudi de viabilitat i les fortaleses que té el país, també ha remarcat, que tot i que Andorra ho té tot, hi ha un fet que transcendental per poder ser reserva de la biosfera "que és la unanimitat i una implicació política total, tant dels grups parlamentaris i els comuns com de la societat civil".

(seguirà ampliació)