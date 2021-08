Roser Bombardó deixa el Consell Comarcal de la Cerdanya

Andorra la VellaLa republicana Roser Bombardó ha traslladat al ple del Consell Comarcal de la Cerdanya. El passat 27 de juliol va presentar la seva renúncia com a presidenta de la institució, en virtut del pacte al qual es va arribar el 2019 amb el grup de JxCat per repartir-se el mandat en dos anys per a cada formació política.

En el seu discurs de comiat, Bombardó va lamentar que aquests dos anys hagin estat “marcats per la pandèmia i les dificultats que se'n deriven” i va destacar que va assumir el càrrec “per liderar un canvi i aportar una nova manera de fer la institució i a la comarca”.

La presidenta sortint va enumerar i detallar els principals objectius i projectes que s'han dut a terme en els àmbits prioritaris d'un mandat caracteritzat per la bona feina en equip: “fer créixer els serveis socials, adaptant-los a les noves necessitats de la comarca i posant les persones al centre de l'acció política; avançar en la construcció de noves depuradores i impulsar un nou model de gestió de residus que s'hauria de posar en marxa aquesta mateixa tardor; ordenar i regularitzar una nova gestió de l'aeròdrom de la Cerdanya perquè esdevingui modèlic i on l'impacte sonor sigui el mínim; desestacionalització i diversificació del turisme, per afavorir la creació de llocs de treball qualificats i estables durant tot l'any; visibilització i promoció del paper de les dones a la comarca; col·laboració amb el teixit empresarial; treballar per esdevenir un territori més sostenible i resilient per deixar la millor comarca possible a les generacions futures; donar a conèixer el Consell Comarcal als veïns i veïnes, amb una nova web i potenciant la nostra comunicació a les xarxes socials; i reivindicar, juntament amb la resta de comarques de muntanya, la realitat i singularitat de l'Alt Pirineu”.