Rússia s'està preparant per a una guerra llarga i cada cop "més imprevisible", alerten els EUA

BarcelonaLes ambicions de Moscou a Ucraïna no es limiten a prendre el control de l'est del país, sinó que Rússia s'està preparant per a una guerra llarga, que pot esdevenir cada cop "més imprevisible", segons ha alertat aquest dimarts la directora d'Intel·ligència Nacional dels Estats Units, Avril Haines. "Els pròxims mesos pot ser que ens moguem cap a una trajectòria més imprevisible i en potencial escalada", ha avisat Haines en una compareixença al Congrés. Ha argumentat que el president rus, Vladímir Putin, probablement comptava que la determinació d'Occident contra Rússia es debilitaria amb el temps, alhora que veu "una discordança entre les seves ambicions i les actuals capacitats militars convencionals de Rússia".

"Com a mínim, creiem que aquesta dicotomia marcarà el començament d'un període de presa de decisions més ad hoc a Rússia, tant pel que fa als ajustos interns necessaris per mantenir aquesta empenta, com pel que fa al conflicte militar amb Ucraïna i Occident", ha dit Haines. En aquest sentit, ha apuntat que la tendència actual augmenta la probabilitat que Putin recorri a "mitjans més dràstics", com ara la imposició de la llei marcial, la reorientació de la producció industrial o accions militars "potencialment més ambicioses per alliberar els recursos necessaris per assolir els seus objectius a mesura que el conflicte s'allargui o si percep que Rússia està perdent a Ucraïna".

Amb tot, Haines ha dit que els diferents serveis d'intel·ligència no creuen que Putin recorri a l'ús d'armes nuclears, llevat que cregui que hi ha una amenaça existencial per a Rússia. Ha augurat que l'escenari més probable de l'escalada en les setmanes que venen és l'augment dels intents russos d'intimidar Occident per aturar l'assistència militar a Ucraïna i les represàlies per les sancions econòmiques.

El mateix dia, el cap de l'Agència d'Intel·ligència de Defensa dels EUA, Scott Berrier, ha afirmat al Senat que la guerra a Ucraïna es troba en un punt mort: "Els russos no guanyen i els ucraïnesos tampoc, estem en una situació una mica d'estancament".

En les últimes hores, totes dues parts han volgut remarcar petits èxits al camp de batalla. L'exèrcit ucraïnès ha assegurat que les seves tropes han recuperat posicions al nord i nord-est de Khàrkiv, la segona ciutat més gran d'Ucraïna. Per la seva banda, les tropes prorusses de l'autoproclamada república independent de Lugansk han afirmat que han arribat a la frontera administrativa d'aquesta regió i que, per tant, ja la controlen íntegrament.

Destrucció a Izíum

Les autoritats ucraïneses han denunciat aquest dimarts que han recuperat 44 cossos de civils entre les runes d'un edifici de cinc plantes que va ser bombardejat per les tropes russes a principis de març a Izíum, a la regió de Khàrkiv. Oleg Sinegubov, cap de l'administració militar regional, ho ha qualificat d'un "altre crim de guerra de l'exèrcit rus contra població civil". Entre el 7 i el 10 de març, l'exèrcit rus "va bombardejar sistemàticament la ciutat d'Izíum", ha comunicat la Fiscalia d’Ucraïna. "Com a conseqüència del bombardeig, es van destruir infraestructures públiques i edificis residencials. De moment, els cossos de les víctimes han estat retirats de la runa i se n'han identificat 14", ha afegit.

Fins ara, les Nacions Unides han verificat 3.381 morts civils a Ucraïna. Però aquest dimarts, la cap de la missió de seguiment dels drets humans al país, Matilda Bogner, ha alertat que la xifra és "significativament més alta". "Hem estat treballant amb nombres estimats, però tot el que puc dir de moment és que hi ha milers de morts més dels que hem donat fins ara", ha dit en una roda de premsa. "El gran forat negre és Mariúpol", ha afegit.

En aquesta ciutat assetjada del sud-est, els defensors del regiment d'Azov segueixen resistint a la planta metal·lúrgica d'Azovstal, on continuen els combats. A més, les autoritats locals han assegurat que encara hi queden 100 civils, malgrat que informes anteriors d'oficials russos i ucraïnesos havien indicat que tots els civils havien estat evacuats la setmana passada.

8 milions de desplaçats

La guerra ha provocat fins ara que més de 8 milions d'ucraïnesos s'hagin vist forçats a desplaçar-se a altres llocs del país per buscar refugi, segons ha informat l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM), una xifra que suposa un creixement del 24% en comparació amb les publicades a mitjans de març.

D'altra banda, 2,7 milions de persones han tornat a casa seva, gairebé totes procedents d'altres àrees dins la mateixa regió on vivien o d'altres regions d'Ucraïna, una dada que evidencia que la majoria d'ucraïnesos que han marxat a altres països (gairebé sis milions) no han tornat.