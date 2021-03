Sarkozy, condemnat a tres anys de presó per corrupció i tràfic d'influències

Disponible en: cat

BarcelonaL'expresident de França i excopríncep d'Andorra Nicolas Sarkozy ha estat condemnat a tres anys de presó, dels quals n'haurà de complir un en ferm. El tribunal de París que el jutjava l'ha considerat culpable d'un delicte de corrupció i tràfic d'influències. La mateixa pena ha estat imposada als altres dos acusats, el seu advocat, Thierry Herzog, i l'exmagistrat Gilbert Azibert. Els jutges han considerat demostrat que Sarkozy, de 66 anys, va intentar obtenir el 2014, dos anys després d'haver deixat la presidència, informació confidencial d'Azibert sobre una investigació oberta contra ell a canvi d'aconseguir-li un alt càrrec a Mònaco. Sarkozy va prometre al jutge ajudar-lo a ascendir si l'ajudava a recuperar les seves agendes, que havien estat comissades a l'Elisi. La condemna és un cop per al futur del polític conservador, que continua sent un referent de la dreta al país. La sentència es pot recórrer.

El cas es coneix com l'afer de les escoltes, perquè va ser descobert gràcies a unes escoltes telefòniques dictades per un jutge d'un altre procediment, que va intervenir converses entre Sarkozy i Herzog. L'expresident feia servir dos telèfons mòbils de prepagament comprats amb el nom fals de Paul Bismuth i en el judici va argumentar que les converses amb el seu advocat estan protegides pel secret professional. Tot i així, el tribunal ha considerat vàlides aquestes proves.

El tribunal ha constatat que els tres acusats van fer un "pacte de corrupció" i estima que "Nicolas Sarkozy es va servir del seu estatus d'expresident de la República" i que els seus delictes "són un atemptat a la confiança pública per haver instil·lat la idea que les decisions del Tribunal d'Apel·lació poden ser objecte d'arranjaments privats". El cap de la Fiscalia Anticorrupció, Jean-François Bohnert, ha portat personalment el cas i ha assegurat que "ningú intenta venjar-se d'un expresident de la República" després que Sarkozy encarés la defensa presentant-se com a víctima del ministeri fiscal financer, una institució creada pel seu successor, el socialista François Hollande.

Primer expresident a la presó

Abans de Sarkozy, només Jacques Chirac havia estat jutjat i condemnat, concretament a dos anys de presó en un cas de falsos llocs de treball quan era alcalde de París el 2011, però no va arribar a complir la pena a causa del seu delicat estat de salut.

Sarkozy, que va ocupar l'Elisi entre 2007 i 2012, ja no està a la primera línia de la política francesa (va perdre davant François Fillon i Alain Juppé a les primàries dels conservadors de les presidencials del 2017), però avui encara continua sent un referent de la dreta. Els seus llibres i les seves intervencions a les reunions d'Els Republicans continuen generant molta expectativa, cosa que evidencia que el sarkozisme continua ben viu. Tot i que assegura que ha "passat pàgina" de la política, té una relació cordial amb el president Emmanuel Macron i alguns homes del seu cercle de confiança continuen ocupant importants càrrecs al govern, com el primer ministre Jean Castex o el titular d'Interior, Gérald Darmanin. Encara no hi ha un candidat clar a les presidencials del 2022 i algunes veus encara no donen Sarkozy per amortitzat, però després d'aquesta condemna a presó les seves opcions s'han esfumat.

Un rosari de casos pendents

Els problemes de Sarkozy amb la justícia van més enllà d'aquest cas. Les converses entre l'expresident i el seu advocat van ser punxades en el marc d'una altra investigació sobre presumpte finançament irregular de la campanya presidencial que va portar Sarkozy a l'Elisi el 2007, presumptament amb finançament irregular del règim de l'aleshores rais libi Moammar al-Gaddafi. A més, aquest mes l'expresident haurà de tornar als tribunals per fer front a les acusacions sobre finançament irregular de la seva campanya del 2012 i el seu nom apareix també en el cas sobre la indemnització pagada a l'exministre i empresari Bernard Tapie per l'encàrrec de sondejos sense concurs públic. Alhora, Sarkozy té judicis pendents sobre la venda d'armes al Kazakhstan i al Pakistan.