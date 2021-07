El seminari Demòcrata avala la coalició de Govern

Escaldes-EngordanyDemòcrates ha celebrat aquest dilluns a la tarda un seminari de treball, en el qual han participat tots els membres taronges del Govern (el cap de Govern, Xavier Espot, els ministres i els secretaris d'Estat); els consellers generals del Grup Parlamentari Demòcrata; els càrrecs de l'Executiva; els cònsols de DA i un representant dels consellers comunals d'Escaldes-Engordany i de la Massana. El seminari ha servit per coordinar l'acció de Govern pel que queda de legislatura i per fer balanç de la primera meitat, marcada per la pandèmia.

Hi ha hagut consens que, fins a la data, el balanç del Govern en coalició és positiu i que, vista la realitat actual, és necessari seguir treballant amb la vista posada en els dos anys que queden de legislatura. Segons indica la mateixa formació, per mitjà d'un comunicat, "el consens, l'ordre i la solvència són trets que des de Demòcrates es volen seguir fomentant en aquests dos anys que queden de mandat".

Durant el seminari també s'ha analitzat la gestió de la pandèmia i el grau de compliment de l'H23, el pla d'acció de Govern pel que queda de legislatura i adaptat als efectes de la pandèmia. S'ha acordat fer-hi un seguiment acurat per tal que es puguin complir els grans objectius marcats i els terminis establerts. Finalment, s'ha decidit que aquest seminari inicia un seguit de futures reunions de característiques similars, que farà Demòcrates sobre temes concrets de país i d'acció de Govern.