La data de reobertura de les fronteres amb Espanya i França avança a ritmes diferents. Al sud, el govern espanyol n’anuncia una al matí i una altra a la tarda. Fins aquest divendres, s’ha parlat almenys de quatre possibles dates per reobrir el pas fronterer hispanoandorrà: el 8, el 15 i el 22 de juny, i l’1 de juliol. Un ball de dies al calendari que no agrada als empresaris, especialment els del sector turístic, i que porta de corcoll les autoritats andorranes. El Govern negocia amb Espanya alguna excepció que permeti la mobilitat a través de la frontera del riu Runer abans de l’1 de juliol. De moment, però, la resposta no arriba.

A l’altre costat del país, a la frontera amb França, l’escenari està més clar, i es preveu que s’autoritzi la lliure circulació entre els dos països a partir del 15 de juny. Cal recordar que actualment els nacionals francesos sí que poden accedir a Andorra per la frontera del Pas de la Casa, però no a l’inrevés. És a dir, que els ciutadans del Principat no poden entrar a França tret de casos justificats.

Cada dia que passa el serial de les fronteres és més a prop de resoldre’s. Mentre no arriba el desenllaç, nombrosos ciutadans manifesten a les xarxes el seu neguit per saber quan s’aixecaran definitivament les barreres. La majoria hi està a favor i demana que s’autoritzi la lliure circulació de persones el més aviat possible, si bé hi ha qui n’està en contra i clama perquè es mantinguin tancades per protegir la salut pública d’Andorra. A l’espera de la data, el debat segueix ben viu.