"Tenia clar el vot i la campanya no m'ha fet canviar"

Sant Julià de LòriaLa parròquia de Sant Julià de Lòria ha encetat la jornada electoral amb la papereta d’Eugenia Correia, una jove laurediana de 18 anys (i un mes) que ha exercit el seu dret a vot per primera vegada, coincidint el seu debut a les urnes amb el fet de ser l’electora més matinera de la seva parròquia. “És que després vull anar a esquiar, i he pensat que seria millor venir ben d’hora a votar”, ha explicat Correia a les portes del comú. Correia ha manifestat la seva il·lusió per poder fer constar la seva opinió, remarcant que “sóc molt laurediana; havia de votar, i haver pogut exercir aquest dret em fa sentir important i satisfeta”.

Correia ha declarat que, tot i haver estat atenta a les propostes de les diverses formacions (recordem que Sant Julià de Lòria és la parròquia amb el major nombre de candidatures, tres), "tenia clar el vot des del principi" i el seguiment de la campanya no l’ha fet "canviar d’idea". I en referència al creixent abstencionisme entre la franja dels 18 als 35 anys, ha volgut remarcar que “els meus amics també voten; s’han mostrat molt participatius tant a les reunions de poble com als debats, això com a tot el que ha anat sorgint durant aquestes dues setmanes”, declaracions que obren l’escletxa a una renovada i creixent participació del col·lectiu jove en la política del país.