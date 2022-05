Terceravia vol evitar que els canvis a la llei de la Justícia modifiqui altres textos legals

Andorra la VellaEl grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha entrat a tràmit catorze esmenes al projecte de llei qualificada de modificació de la llei qualificada de la Justícia. L’objectiu principal de la majoria d’aquestes esmenes és el d’evitar que es canviïn altres textos legals vigents, com el recentment aprovat Codi de Procediment Civil.

Per aquest motiu s’ha efectuat cinc esmenes per suprimir les diferents disposicions finals. En aquest sentit, Josep Pintat, encarregat de treballar les esmenes, ha assegurat que el propòsit és “poder conèixer amb exactitud la situació, l’impacte i repercussió d’aquesta modificació, i per això no considerem apropiat la modificació d’altres textos legals diferents del de la llei qualificada de la Justícia, com és el cas del recentment aprovat Codi de Procediment Civil, del Codi de Procediment penal, del Codi Penal o de la Llei qualificada de seguretat pública, ja que considerem que no existeix cap vincle amb la present modificació legislativa”.

D’altra banda, i pel que fa a la composició del Consell Superior de la Justícia, el grup parlamentari Terceravia proposa que aquest estigui format per cinc membres designats entre andorrans majors de vint-i-cinc anys i amb formació jurídica MATES 4, un per cada copríncep, un pel síndic general, un pel Cap de Govern i un pels magistrats i batlles; i excloure totes aquelles persones que en els darrers dos anys hagin estat vinculades a l’exercici del dret com advocats, fiscals, magistrats, batlles, secretaris judicials o saig. “Efectuem aquest canvi per la responsabilitat del càrrec i les funcions que exerceixen de direcció, gestió, control, dels organismes jurisdiccionals del país”, ha explicat Pintat.

Finalment, a través de les esmenes, el grup parlamentari Terceravia també ha modificat el projecte de llei amb l’objectiu de garantir la imparcialitat dels tribunals i la seva independència i donar seguretat jurídica; adequar la carrera judicial dels batlles i magistrats en coherència amb la Llei de Relacions Laborals; modificar les casuístiques de recusació de batlles i magistrats, en coherència amb les causes de recusació d’altres professions jurídiques, com el saig o els notaris; assegurar la imparcialitat i la transparència en els procediments de subhasta; i evitar la creació de noves places de batlles i magistrats, en moments puntuals de necessitat, que comportin un increment de pressupost.