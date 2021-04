Turquia, Àustria, Irlanda i Andorra, els països que menys vigilen els seus parlamentaris, jutges i fiscals

Andorra la VellaL'organisme anticorrupció del GRECO ha publicat aquest dijous el seu informe anual sobre la quarta ronda d'avaluació, que concerneix parlamentaris, jutges i fiscals. Entre els 16 països que estaven subjectes al procediment per incompliment de les recomanacions del GRECO, es troba Andorra, sent el quart país amb més recomanacions no implementades respecte dels parlamentaris, jutges i fiscals, tan sols per darrere de Turquia, Àustria i Irlanda.

Concretament, a 31 de desembre del 2020, el Principat només havia aplicat plenament 3 de les 13 recomanacions emeses pel GRECO. Quant a la resta, n'havia aplicat tres de forma parcial i set no estaven implementades. En termes generals, Andorra és el segon país amb el percentatge més elevat de recomanacions no implementades, per darrere de Mònaco.

A través d'un comunicat, des del GRECO s'informa que a finals del 2020 els estats membres havien implementat completament gairebé un 40% de les seves recomanacions en aquesta quarta ronda d'avaluació, i les quines tenien un menor compliment eren les emeses sobre els parlamentaris, amb tan sols un 30%. Des del GRECO es demana als estats que segueixen les directrius per prevenir els riscos de corrupció en un context de pandèmia. De fet, expliquen que les mesures d'emergència que s'han hagut de posar en marxa impliquen una major concentració de poders i una vulneració dels drets fonamentals, les quals són mesures que poden anar de la mà amb la corrupció.