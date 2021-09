Ubach es reuneix amb el president de la 76a sessió de l’Assemblea General de les Nacions Unides, Abdulla Shahid

Andorra la VellaLa ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, va mantenir aquest dimarts una reunió bilateral amb el president de la 76a sessió de l'Assemblea General de les Nacions Unides, Abdulla Shahid. La trobada va tenir lloc al despatx de Shahid a l'OCU en el marc de la celebració de la 76a sessió.

Durant la reunió, ambdós van tractar els temes prioritaris del mandat d'Abdulla Shahid com són la lluita contra el canvi climàtic, la igualtat de gènere, la promoció de la joventut i la recuperació de la pandèmia del coronavirus. Precisament, Ubach va posar en relleu que aquestes qüestions també són prioritàries i estratègiques per al Govern d'Andorra i li va oferir el suport del Principat per implementar aquestes prioritats.

25è aniversari de l'establiment relacions diplomàtiques amb Hondures

L'agenda de treball de la titular d'Afers Exteriors en el marc de l'Assemblea General de les Nacions Unides també inclou una sèrie de trobades bilaterals amb alts representants de diversos països, així com d'organismes multilaterals. D'aquesta manera, aquest dimecres al matí, hora local de Nova York, Ubach ha mantingut una reunió bilateral amb el seu homòleg d'Hondures, Lisandro Rosales.

Durant la trobada, ambdós ministres han celebrat el 25è aniversari de l'establiment de relacions diplomàtiques entre Andorra i Hondures. A més, Rosales ha felicitat el Principat per l'organització de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern, que es va celebrar a Soldeu el mes d'abril d'enguany. El ministre hondureny també s'ha interessat per l'estat de les negociacions de l'Acord d'associació d'Andorra amb la Unió Europea.

Rosales ha mostrat interès pel model educatiu andorrà i per la resposta que el ministeri d'Educació i Ensenyament Superior va articular davant de les dificultats sorgides arran de la irrupció de la pandèmia, com, per exemple, l'ensenyament telemàtic.

Per cloure, la segona reunió que Ubach ha mantingut aquest dimecres ha estat amb l'enviada especial del secretari general de l'ONU per la temàtica d'infants i conflictes armats, Virginia Gamba. Durant la trobada, que s'ha celebrat telemàticament, Gamba ha agraït el suport d'Andorra a l'oficina que ella mateixa presideix. Alhora, la reunió ha servit per conèixer l'estat de les accions de l'oficina de Gamba, especialment, en el marc de la pandèmia.