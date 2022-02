Com valores la tasca de Martínez Benazet al capdavant del ministeri de Salut?

Fa una setmana que li va comunicar al cap de Govern que no es veia en disposició de seguir amb el càrrec de ministre de Salut i aquest dimecres, després de la reunió setmanal de ministres, Xavier Espot i el mateix al·ludit, Joan Martínez Benazet, ho han anunciat: “Tenint en compte l’excel·lent relació professional i personal que tenim vaig constatar que la petició era legítima i la vaig acceptar”, ha dit Espot. “Aquest càrrec mereix una gran dedicació, i la meva motivació per deixar-lo és un problema de salut, que va començar quan vaig agafar la covid, i tot i que no suposa cap risc a la llarga, necessito temps per superar-la. Per a tranquil·litat de tothom, ja dic que és una malaltia que superaré, no en tinc cap dubte”, ha afegit Martínez Benazet.