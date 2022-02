Les 200 trucades que ha rebut en 12 hores el cònsol honorari d’Ucraïna a Andorra

Andorra la VellaEntre l’inici de l’esclat del conflicte a Ucraïna, cap a les 6h d’aquest dijous i fins les 18h, és a dir, en 12 hores, el cònsol honorari a Andorra d’aquest país de l’est d’Europa, Antoni Zorzano, ha rebut unes 200 trucades. “Moltes de televisions i d’altres mitjans de comunicació, però sobretot, de particulars. Molta gent d’Andorra que m’ha donat el seu suport, gairebé tots els membres del cos consular, també em consta que el Govern ha condemnat l’atac”, explica a l’ara.ad l’atrafegat diplomàtic. Tot i que feia setmanes que augurava l’inici de l’atac rus, Zorzano ha vist com d’un dia per l’altre ha passat de mirar de resoldre algun problema puntual, posem per cas, d’un esquiador ucraïnès que s’ha fet mal a Vallnord, a acumular peticions per afrontar una situació que ara mateix té difícil solució.

Perquè de les 200 trucades n’hi ha una dotzena, i preveu que en seran força més els propers dies, de turistes ucraïnesos de visita al Principat que no saben ni com ni quan tornaran al seu país. “La meva funció consular resideix en resoldre els problemes dels ucraïnesos que viuen aquí -unes 140 persones-, però també dels que ens visiten”. El cònsol calcula que aquest dijous hi pot haver uns 300 ucraïnesos de turisme al país.

“M’han trucat una dotzena de turistes, alguns d’ells caps de família, preocupats perquè tenen l’espai aeri tancat. Els han destrossat l’aeroport. Els vols regulars no operaran durant un temps. Aquests turistes estan preocupats perquè dissabte o diumenge han de tornar i no hi ha vols. A partir de diumenge, quan se’ls acabi l’hotel, què faran? Perquè els diners s’acaben, les targetes de crèdit no funcionen perquè els bancs no operen... què faran?”, es qüestiona el cònsol.

D’entre les trucades d’amics i coneguts per donar-li suport, Zorzano destaca que dues persones d’Andorra li han ofert les habitacions de casa seva per si han de servir d’allotjament temporal de turistes ucraïnesos fins que es resolgui com tornen al seu país. “Un m'ha ofert un pis buit amb tres habitacions, i un altre m’ha proposat dur gent per carretera fins allà. Aquests gests m’han fet molt content, però la solució no pot passar per aquí, sinó perquè a aquests turistes se’ls doti de recursos per estar a l’hotel uns dies més”, ha dit, tot i que no preveu que aquests recursos puguin arribar de l'ambaixada ucraïnesa a Espanya.

Dels 140 ucraïnesos residents al Principat, Zorzano explica que “estan preocupats i tristos però relativament tranquils perquè estan aquí al país”.

Dels quatre andorrans que aquest dijous estan abandonant Ucraïna per via terrestre, el cònsol diu que la família està sortint del país en un comboi muntat per la diplomàcia espanyola i el quart, el preparador físic de la selecció femenina de futbol de l’estat est-europeu, Jordi Escura, ho fa en un vehicle que li ha gestionat la federació. El seu objectiu és creuar la frontera per arribar a Polònia i volar fins a Barcelona.