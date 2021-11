25 nous positius per Covid i més de 200 casos actius al país

Andorra la VellaEl nombre de casos actius de coronavirus es torna a enfilar per sobre del 200 amb la detecció de 25 nous positius en les darreres hores. Així es desprèn de les dades facilitades pel ministeri de Salut aquest dijous, en les quals s'informa que el nombre de persones que han contret la malaltia des de l'inici de la crisi sanitària són 15.769, dels quals un total de 207 tenen la malaltia actualment.

En referència als ciutadans que han superat la Covid-19 des del març del 2020, són 15.432, després de la recuperació de nou persones durant la darrera jornada. El total de defuncions a causa del coronavirus es manté estable en les 130. Quant a l'evolució de pressió sanitària a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, des del Govern informen que només hi ha un malalt ingressat a planta del centre mèdic i un altre a la Unitat de Cures Intensives (UCI), que requereix ventilació mecànica.

Pel que fa a l'afectació de la pandèmia entre la població escolar, hi ha tretze aules en vigilància passiva i vuit aules en vigilància activa parcial. Per cloure, en relació amb la campanya de vacunació per combatre la Covid-19, notifiquen que ja s'han administrat 108.909 vacunes, de les quals 55.008 corresponen a primeres dosis, 53.600 a segones i 301 a terceres.

A més, des de l'executiu recorden que a partir del 22 de novembre es començaran a administrar les terceres dosis de vaccins als majors de 65 anys i als col·lectius de risc. Des del ministeri s'anirà programant la vacunació i se citarà a les persones que ja estiguin apuntades a la plataforma d'inscripció i estiguin dins de la franja d'edat prevista i que compleixin les condicions previstes: tenir les dues dosis administrades des de fa més de sis mesos i que no hagin passat la malaltia.