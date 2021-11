Govern ofereix la tercera dosi contra la covid a majors de 65 anys

Andorra la VellaA partir de dilluns, 22 de novembre, Govern oferirà una tercera dosis a majors de 65 anys i altres col·lectius que considera vulnerables i susceptibles de “reforçar” la immunitat que els ha generat la primera doble pauta de vacunació, ha explicat aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. D’aquesta manera l’Executiu amplia el ventall de població que, si ho vol, pot rebre una tercera dosi “que jo entenc que és més de reforç”, ha apuntat el dirigent.

El titular de Salut ha manifestat que les persones que es trobin per sobre dels 65 anys o siguin un col·lectiu de risc s'hauran d'inscriure a la plataforma per rebre, de forma voluntària, aquesta tercera dosi i que seran citades seguint la mateixa metodologia que es va fer per a les dues dosis anteriors, és a dir, que rebran un SMS on se'ls indicarà el dia i hora per rebre aquest vaccí. Ha remarcat que ell veu més aquesta tercera dosi com "una revacunació al cap d'un any" però ha afegit que els estudis diuen que amb aquesta tercera injecció les persones tenen "més protecció i menys risc" de contraure la malaltia. També ha recordat que a hores d'ara s'han administrat 108.909 vacunes –55.008 primeres dosis, 53.600 segones i 301 terceres- i que ja hi ha un 79,5% de la població major de 16 anys amb una primera dosi administrada i un 77,8% amb les dues, amb la qual cosa s'està a prop "del 80% que és la xifra desitjable" i ha incidit que la gestió de la pandèmia en la qual incideix l'executiu és la vacunació generalitzada de la població per "escapar-nos de seriosos problemes" que estan patint certs països on la immunització no està tan estesa.

El ministre ha explicat, a preguntes dels periodistes, que la franja en què està costant més que la gent es vacuni és la que va dels 25 als 50 anys, on "la resposta és una mica més baixa" que a la resta d'edats. "Se senten més segurs", ha argumentat per justificar que la resposta sigui més baixa, però ha apel·lat a la "solidaritat" de tots aquells que no s'han vacunat perquè ho facin.