El 30è Dansàneu programa una vintena d'espectacles amb noms com els de Cesc Gelabert, Mishima i Maria del Mar Bonet

La 30a edició del Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu que tindrà lloc del 25 de juliol a l'1 d'agost, ha programat una vintena de propostes artístiques que combinen la dansa, la música i el patrimoni de les Valls d'Àneu. El ballarí i coreògraf Cesc Gelabert obrirà el certamen, que enguany convida artistes com ara Mishima o Maria del Mar Bonet i singularitza les seves propostes. Així mateix, el Dansàneu, Premi Nacional de Cultura 2021, recuperarà el ballet inèdit de Robert Gerhard, 'Els focs de Sant Joan', inspirat en les falles d'Isil, i incorpora la memòria històrica en la seva programació per recordar els fets ocorreguts a Prat de Fuster, a Sorpe, on el 17 d'abril de 1938 van ser afusellats i enterrats una desena d'homes.

La memòria històrica, la recuperació patrimonial, el suport als projectes pirinencs i les propostes artístiques de qualitat seran els eixos de la programació del Dansàneu 2021. El Consell Cultural de les Valls d'Àneu, organitzador del festival, ha programat durant vuit dies propostes de formats i disciplines molt diferents. Aquestes passen per l'acompanyament als artistes i als projectes del territori, la voluntat de singularitzar les propostes artístiques que es presenten o es gesten a recer del Dansàneu, la barreja disciplinar i estètica que, sense oblidar la tradició i l'arrel, dona espai a les arts i els llenguatges contemporanis i l'aprofundiment en aspectes com la recuperació de la memòria històrica i el respecte pel territori.

El Dansàneu, reconegut amb el Premi Nacional de Cultura 2021, ha presentat aquest dilluns la programació d'un festival que té en el ballarí i coreògraf Cesc Gelabert el seu cap de cartell principal. Gelabert, que va ajornar la participació al festival l'any passat per la pandèmia, oferirà un solo únic i reflexiu a Santa Maria d'Àneu el diumenge 25 de juliol al vespre. Recuperarà algunes de les seves coreografies de referència com ara 'Enyor'; 'Soliloquios'; un bolero cubà, 'Lágrimas Negras', i el Fandango del Pare Antoni Soler, segons ha destacat la directora del Dansàneu, Rut Martínez.

Memòria històrica

El certamen incorpora en la programació de la seva 30a edició un eix dedicat a la memòria històrica. El dilluns 26 de juliol al vespre recordarà en veu de l'actriu Sílvia Bel i del cantautor Roger Mas, els fets ocorreguts a Prat de Fuster, a Sorpe, on el 17 d'abril de 1938 van ser afusellats i enterrats per les tropes franquistes una desena d'homes (dels quals només se n'han trobat vuit). El mateix dia 26 a les 23 hores a la plaça Major d'Isavarre, tindrà lloc el monòleg teatre Poldo de l'escriptor Jaume Cabré, un encàrrec del Consell Cultural de les Valls d'Àneu interpretat per l'actor lleidatà Ivan Caelles. Aquestes activitats s'han programat en col·laboració amb la direcció general de Memòria Democràctica i Memorial Democràtic i també cristal·litzaran amb l'edició d'un llibre sobre el fets que es presentarà en el marc del recital de Sílvia Bel i Roger Mas.

Suport a projectes pirinencs

El Dansàneu continua explicitant el seu compromís de programació i suport a la producció del projecte Rufaca Folk Jazz Orchestra, la big band d'arrel que compta amb els músics de l'Escola Folk del Pirineu i que dirigeix Sergi Vergés. Rufaca actuarà en el diumenge 1 d'agost al migdia al Castell de València d'Àneu i presentarà una col·laboració especial amb el ballarí Magí Serra. A la vegada, el festival donarà suport al projecte 'L'arbre humà' de l'acordionista Roser Gabriel, que actuarà el divendres 30 de juliol a les 19 hores en un dels espais que s'incorporen enguany al festival, el Prat de Rinau, a Esterri d'Àneu.

Recuperació del ballet inèdit 'Els focs de Sant Joan' de Robert Gerhard

El certamen de les Valls d'Àneu també dona suport a iniciatives com les de l'editorial gironina FICTA que recupera el ballet inèdit 'Els focs de Sant Joan' de Robert Gerhard, un ballet que va començar a escriure el 1936 per encàrrec dels Ballets Russos de Montecarlo i que la Guerra Civil en va impedir l'estrena. Una proposta escènica inspirada en les falles d'Isil. L'editorial gironina ha descobert la versió original i inèdita d'aquest ballet per a piano a Cambridge, on va morir Gerhard exiliat el 1970. La companyia Ballet Contemporani de Catalunya i el pianista Miquel Villalba en seran els intèrprets. La proposta es podrà veure a Santa Maria d'Àneu el dijous 29 de juliol a les 19 hores.

Propostes singularitzades

Al marge de Cesc Gelabert, el Dansàneu ha convidat enguany noms rellevants de l'escena actual, que oferiran actuacions que han estat singularitzades per al festival. Es el cas de Maria del Mar Bonet i Borja Penalba, que sumaran la col·laboració de la dansa contemporània de Núria Guiu (dimarts 27 de juliol a la nit a Santa Maria d'Àneu) o de Mishima, que mesclarà la seva proposta amb la dansa de Laia Santanach (dissabte 31 de juliol a les 23 hores a Esterri d'Àneu, dins el cicle 'Trobades (im)possibles' iniciat l'any passat pel Dansàneu. Prèviament, Santanach presentarà la proposta 'Tradere', una coproducció del Dansàneu en col·laboració amb la Fira Mediterrània de Manresa, el Mercat de les Flors i el Ballet National de Marseille.

També resultarà una mescla inèdita la fusió disciplinar de la cantant i multi instrumentista Carola Ortiz amb el projecte Nilak, que compartiran una producció que servirà per commemorar els 30 anys de Dansàneu. El Dansàneu també comptarà amb el concert de Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, el divendres 30 d'agost a les 23 hores a Esterri.

Commemoracions

El Festival de les Valls d'Àneu, en col·laboració amb el Departament de Cultura, també acollirà diverses activitats vinculades a les commemoracions de l'Any Joan Tomàs (125è aniversari del seu naixement), l'Any Manuel Cubeles (100 anys del seu naixement) i el ja esmentat Any Robert Gerhard (20-21, enguany s'escau el 125è aniversari del seu naixement).

En relació amb el Mestre Joan Tomàs, destaca l'exposició commemorativa comissariada per Liliana Tomàs i que es podrà veure als baixos de l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu; el concert amb cançons del seu repertori interpretades per Artur Blasco, Marien de Casimiro i Arnau Obiols programat a l'església de Sant Joan a Isil (dimarts 27 de juliol a les 19 hores) o l'actuació de 'Corrandes són Corrandes' amb Jaume Arnella al jardí de l'hostal Vall d'Àneu, el dissabte 31 de juliol al migdia.

L'homenatge a Manuel Cubeles es concreta en la invitació a l'Esbart Marboleny de les Preses, estret col·laborador de Cubeles, que presentarà l'espectacle 'La difícil senzillesa' amb la direcció escènica de Montse Colomer i Iban Beltran (dimecres 28 de juliol a les 19 hores a Esterri d'Àneu), així com la conferència ballada 'Érase una vez...' amb Maria Pagès i membres de l'Esbart Marboleny, el dijous 29 de juliol al migdia també a Esterri.

El festival també sumarà esforços amb el programa 'Música i exili' i recordarà la figura de l'activista i cantautora Teresa Rebull amb una nit temàtica que inclourà l'emissió del documental Ànima desterrada, de Susanna Barranco (una coproducció amb TV3), i l'actuació en record de Rebull a càrrec de la cantant Laura Simó i el pianista Joan Díaz.

Altres propostes rellevants de la programació seran la tarda temàtica sobre 'Dones al marge' amb la presentació del llibre homònim d'Ivet Eroles al Centre de Documentació dels Pirineus (CEDPIR), a Son, i l'espectacle sobre Marguerite Porete a càrrec de Bubulina Teatre a l'església dels Sants Just i Pastor, i la doble excursió naturalista sobre la mitologia dels Pirineus i el pas del temps en el cel d'Hug Roger III en col·laboració amb Obaga Natura (el diumenge 25 i el dilluns 26 de juliol, amb sortida des de València d'Àneu a les 21.45 hores).

També destaca 'Brots transhumants', una proposta protagonitzada pel ballarí Magí Serra, el músic Arnau Obiols i l'artista visual Pepe Camps. Brots és un projecte impulsat per la Fira Mediterrània i que en el cas del Dansàneu es concretarà en quatre dies de caminada artística per tal de viure de primera mà diferents expressions i maneres de fer de la gent que habita i viu al Pallars.

A la vegada, el Dansàneu manté la seva aposta per continuar ampliant la xarxa de col·laboradors i festivals amics. A banda de les col·laboracions amb la Fira Mediterrània i els festivals Ésdansa i Barnasants, destaca enguany una primera col·laboració amb FiraTàrrega que s'emmarca dins el projecte Circuit Nòmada i que portarà l'espectacle 'De una en una: versos sobre un tejado errante', de la companyia Métrica Bárbara a la plaça Major de Borén la nit del 29 de juliol. Abans, recuperarà en aquest mateix espai el Tastàneu, en suport als productors locals i que l'any passat no es va poder celebrar a per la pandèmia.

Aforament del 65% amb possibilitats d'ampliar-lo si la situació sanitària ho permet

El Dansàneu ha posat aquest mateix dilluns a la venda unes 1.800 entrades per als espectacles de pagament. Igualment es mantenen activitats gratuïtes al llarg dels vuit dies del festival. Tant les activitats de pagament com les gratuïtes requeriran d'un control previ d'accés i del seguiment estricte de les mesures sanitàries vigents en el moment de celebrar-se el festival. L'organització treballa amb una aforament del 65% per als diferents espectacles tot i que no descarta poder-lo ampliar en funció de l'evolució de la situació sanitària per la covid-19. De totes maneres, "no pensen en un festival al 100%", ha assenyalat Martínez, durant la presentació de la programació a l'IEI de Lleida.