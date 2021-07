847 desocupats al juny

Andorra la VellaEl nombre global de demandants al Servei d'Ocupació en recerca de feina a finals de juny és de 847 persones, el que representa una davallada del 21,6% respecte del mes anterior, en què hi havien inscrites 1.080 persones. Seguint amb la línia endegada pel Govern, la voluntat és seguir treballant per estabilitzar aquesta xifra, que va assolir el pic més alt a mitjans de juny de l'any passat a causa de la situació provocada per la Covid-19.

Així, i segons les darreres dades del Servei d'Ocupació, es constata que el nombre total de llocs de treball oferts a final del maig és de 1.105. Una xifra representa un augment respecte del mes anterior del 36,6%, quan s'oferien 809 llocs de treball.

Pel que fa a l'ajut per desocupació involuntària, 198 persones percebien al juny la prestació i 88 la prestació econòmica ocasional d'activitats relacionades amb la temporada de neu. Això suposa una disminució del 16,5% respecte de les dades registrades el mes anterior en relació amb la desocupació involuntària.

Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, el titular de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, també ha informat que a finals del mes de maig del 2021 hi havia 36.631 assalariats, una xifra que suposa un increment del 3,6% en comparació amb el mateix mes de l'any 2020 (35.364 assalariats). A més, s'ha posat en relleu que actualment només hi ha 82 persones en ERTO, de les quals 39 estan en règim de Suspensió temporal del contracte (STCT) i 43 en Reducció de la jornada laboral (RJL).