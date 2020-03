L'AGIA recomana que s'agilitzin les gestions entre temporers i propietaris

A través d'un comunicat, el Col·legi professional d'agents i gestors immobiliaris d'Andorra ( AGIA) ha volgut manifestar el seu suport als treballadors temporers i ha recomanat a tots els gestors immobiliaris que intercedeixin per tal de mirar d'agilitzar les gestions entre llogaters i propietaris. En aquest sentit, l'AGIA s'ha ofert com a mediador en cas de conflicte entre les dues parts per poder resoldre la situació amb la mínima afectació per cada part.

En aquests moments, segons les dades del Govern, hi ha al voltant de 2.000 temporers que s'han quedat al Principat sense poder retornar al seu país. D'altra banda, aquesta mateixa setmana, el raonador del ciutadà ja va denunciar abusos per part de les immobiliàries envers els temporers que s'havien vist obligats a marxar del país abans del previst, ja que per exemple, no se'ls retornava els dipòsits dels lloguers.