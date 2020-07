APAPMA es queixa del comú d'Ordino per la reconstrucció del camí ral

La reparació del camí ral caigut a l'alçada d'Arans, corresponent a la ruta de Ferro, per un esfondrament provocat per un camió de gran tonatge, ha generat les queixes de l'associació ecologista APAPMA, que lamenta que aquest camió “mai hauria d'haver passat” pel camí i que critica que el comú d'Ordino no l'estigui refent amb la tècnica de la pedra seca, sinó amb una base de formigó.



El comunicat difós per l'entitat és el següent: Avui han començat a arreglar el camí de l’Obaguet (Ruta dels Homes de Ferro) a #Ordino, concretament el tram d’Arans que es va esfondrar pel pas d’un camió de gran tonatge. Un camió que no hauria d’haver passat mai per aquest camí. Una cosa que el comú hauria sabut de fer-se un projecte per arreglar el camí. Un projecte que no s’ha fet, i per tant passen coses com aquesta, vehicles que passen per on no poden i murs de pedra seca als quins el Comú no els fa cap manteniment fins que s’esfondren.



Però tornem al que us volem informar, aquest matí han començat les obres per arreglar el camí, i a hores d’ara, i a l’espera de què el Comú ens retorni la nostra trucada, podem afirmar que el mur no el pensen pas reconstruir seguint la tècnica de la Pedra Seca.



Una llàstima, sent com va ser la Parròquia d’Ordino l’amfitriona del taller de Pedra Seca patrocinat per @CalPal i el Ministeri de Cultura, taller als que van assistir de visita els cònsols d’Ordino, i fins hi tot en van fer el repartiment dels diplomes als assistents. Una llàstima que el mateix Comú no prediqui amb l’exemple, i que tan sols estigui per sortir a la foto.