Accident a la Bartra entre un turisme i una moticicleta

La policia ha hagut d'intervenir aquest dissabte al migdia a Encamp després de rebre l'avís d'un accident greu a la carretera general 2, a l'altura de la Bartra. Segons han apuntat els cossos d'ordre, s'hauria produït una col·lisió entre una motocicleta Kymco Super Dink 125 i un turisme Volkswagen Golg, ambdós amb matrícules del Principat. Els fets han tingut lloc pels volts de les 13.14 hores i es tractaria d'un sinistre greu.

El xoc ha provocat que s'hagués d'habilitar un pas alternatiu en sentit Andorra la Vella que ha durat poc més de mitja hora. El tall a la carretera general ha provocat que s'hagin generat algunes aglomeracions en el trànsit, que ràpidament s'ha restablert.

El Cos de Policia ha recordat a través del seu compte de Twitter la importància de conduir amb prudència i respecte envers les normes viàries, encara més amb la situació actual.

Assistim a un accident greu a La Bartra. Si ens veus a la carretera som per la teva seguretat, però ens has d'ajudar. Per evitar accidents, per evitar víctimes.

Condueix amb prudència i respectant les normes viàries. #zeroaccidents #zerovíctimes #seguretatviaria pic.twitter.com/7O2euGqwho