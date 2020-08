Activitats esportives amb un "èxit rotund"

El conseller de Reactivació Econòmica i Turisme del comú d'Encamp, Josep Maria Marot, ha qualificat d'"èxit rotund" les propostes esportives que al llarg de l'estiu la corporació encampadana ha ofert per a la ciutadania i que han consistit en cycling, pilates, ioga i aquagym. De fet, manifestat que han tingut "molt bona acceptació" i s'ha completat l'aforament que s'oferia, motiu pel qual ja es va decidir allargar la proposta fins a principis del mes de setembre.



Davant aquesta bona acollida, amb la participació tant de persones d' Encamp, com també "turistes i d'altres parròquies", el comú es planteja que es tracta d'una "demanda" que es pot "recollir" de cara a l'any que ve i tornar-la a repetir, per a totes aquelles persones que passin l'estiu a Andorra i en vulguin gaudir.



Una de les propostes que ha tingut més èxit "amb tots els aforaments complets" ha estat el cycling, motiu pel qual s'ha decidit fer una ' masterclass' solidària el dia 19 de setembre durant quatre hores. El preu de la inscripció (també hi haurà una fila zero) serà de cinc euros i el que es recapti anirà al fons solidari del Govern per fer front a les despeses derivades de la Covid-19. El comú disposa d'unes 80 bicicletes, però la voluntat, ha explicat Marot, és arribar al centenar.