Agents equipats per salvar vides

Els agents de circulació del comú d’Escaldes-Engordany portaran uns desfibril·ladors portàtils que els permetrà intervenir de manera immediata en cas d’aturada cardiorespiratòria. D’aquesta manera, la corporació escaldenca és “ pionera” en la implementació d’aquests aparells que els agents podran dur al cinturó. A través del conveni que han signat el comú i la Creu Roja Andorrana la corporació disposarà de deu aparells portàtils.

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha destacat que la “principal novetat” d’aquests aparells és que són “més petits i portàtils” i que permeten, per tant, “una intervenció ràpida en cas de necessitat”. En aquest sentit, tant el cap de l'àrea operativa de la Creu Roja Andorrana, Joaquim Fenoll, com Gili han fet notar que sovint els agents de circulació són els primers en arribar quan es produeix un problema que pot posar en perill la vida de les persones i, per tant, equipant aquests agents “es garanteix la immediatesa de la intervenció”. La Creu Roja Andorrana garantirà el manteniment dels aparells i la formació necessària i, a canvi, el comú pagarà un import de 470 euros mensuals.

Fenoll ha subratllat el fet que Escaldes-Engordany sigui un comú “pioner” en la implementació d’aquests nous aparells i ha recordat que fins ara, com altres parròquies, disposava de desfibril·ladors en punts fixos. Pel que fa a la formació, ha manifestat que fa “molts anys” que des de la corporació s’hi aposta, amb la qual cosa ara només caldrà verificar si hi ha algun agent que encara no tingui la formació necessària per poder fer servir aquests aparells; a més, fins i tot es planteja una formació extra. En aquest sentit, Gili ha manifestat que per a la corporació “la formació és una prioritat” i que els “interessa que el màxim de persones estiguin habilitades” per fer servir aquests aparells. Tenint en compte que bona part del personal ja compta amb la preparació necessària, això facilitarà que aquests aparells estiguin en funcionament “molt ràpidament”.