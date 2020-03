Agricultura obre més de 200 expedients a propietaris de gossos

El Govern ha celebrat aquest dimarts una roda de premsa amb la finalitat de donar a conèixer el balanç de les actuacions que s'han dut a terme al Principat en relació als animals de companyia. L'acte ha comptat amb la presència de Josep Casals, director del departament d'Agricultura, i Ferran Teixidó, cap dels banders. Tal com ha explicat Casals, des del 2017 fins al 2019 s'han rebut un total de 654 denúncies per comportaments incívics dels propietaris de gossos. D'entre totes aquestes denúncies, 199 eren dirigides cap a propietaris de gossos considerats com a "potencialment perillosos", els quals representen un 5% dels gossos registrats al cens. Teixidó ha anunciat que s'han obert 209 expedients sancionadors, dels quals 186 han estat cap a propietaris de gossos de raça perillosa.

En aquest sentit, el Cos de Banders podrà instruir directament i mitjançant un procés simplificat els expedients sancionadors relacionats amb la comissió d'infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. Aquest canvi entrarà en vigor un cop aprovat el projecte de llei de modificació de la Llei del Cos de Banders, que permetrà traspassar tota la competència sancionadora als banders i evitar així la divisió del procediment que fins ara estava a les mans d' Agricultura.

"Tenir un procés sancionador més àgil per sancionar aquell que incompleixi la normativa, però a la vegada oferir una reducció de la multa", ha exemplificat Teixidó. D'aquesta manera, la modificació de la llei preveu una reducció de fins al 40% de l'import de la sanció si es fa efectiu el pagament immediat de la multa imposada. Per altra banda, es mantenen les sancions vigents per la comissió d'infraccions amb multes d'entre 300,01 euros i 3.000 euros. La reincidència en la comissió d'aquestes infraccions continua sent considerada una infracció de caràcter molt greu que es pot sancionar amb la imposició de multes d'entre 3.000,01 euros i 9.000 euros.

Teixidó i Casals també han volgut recordar les recomanacions i obligacions que tenen tots els propietaris de gossos. Han apuntat que cal identificar el gos amb un xip, inscriure'l al Registre d'Animals de Companyia (RAC) i portar-lo lligat en espais públics. En el cas de les races potencialment perilloses l'obligatorietat és que sempre cal que porti morrió, evitar embrutar la via pública i evitar la invasió de les propietats privades de tercers. "Amb totes aquestes recomanacions tindrem una tinença responsable, també respecte a aquells que no tenen animals de companyia", ha recordat Casals.

Teixidó s'ha referit també als denominats com a " nuclis zoològics", espais que en molts casos reben denúncies per tenir gossos en males condicions. Teixidó i Casals han recordat que "tots els animals de companyia han de gaudir d'un espai idoni per viure i dotat dels elements suficients per gaudir d'una bona salut". Teixidó ha explicat que des del Cos de Banders "fem cas a totes les denúncies que ens arriben", però per contra, ha afegit que "sovint és difícil tenir accés en aquestes propietats privades, sobretot perquè moltes s'escuden rere l'anonimat i ens costa trobar als propietaris".