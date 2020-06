Així serà l’edifici que substituirà l’Abarset d’El Tarter

El local de referència de l'aprés-ski andorrà, l'Abarset, donarà pas a un dels edificis més ben equipats que mai s'han construït a Andorra a peu de pistes. Isard Homes, que així s'anomena la promoció, es començarà a construir aquest any i s'espera que els primers inquilins s'hi puguin instal·lar la temporada 2021-2022.

Fonts coneixedores del projecte han explicat a l'Ara Andorra que la promoció és "un concepte immobiliari innovador a Andorra, amb habitatges a peu de pistes d'on s'hi podrà entrar i sortir esquiant, equipats amb 'lockers' per als esquís, sauna, spa, piscina, aparcaments condicionats per a vehicles elèctrics o dispositius de domòtica per facilitar la vida als veïns".

Isard Homes s'ubicarà a la parcel·la que fins ara ocupava l'emblemàtic l'Abarset, el local de referència de l'aprés-ski andorrà que per donar pas a aquesta promoció immobiliària es reubicarà en un nou emplaçament a peu de pistes que el sector d'El Tarter de Grandvalira manté en el més estricte secret. Tot el que se sap és que serà un local emblemàtic i sorprenent perquè en puguin gaudir tots els esquiadors, i sobretot mantenint l'essència de l'Abarset.