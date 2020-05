Així volen reobrir els bars: més terrasses i menys ERTO

Els bars d’Andorra tenen ganes de tornar a l’activitat. Aquells que disposin de suficient espai a la via pública o en bulevards privats tenen previst demanar que els deixin fer terrasses més grans i, en conseqüència, els deixin tenir més taules, ben entès sempre que sigui respectant una separació de seguretat.



L’emergència sanitària ha suposat una sotragada per als bars de barri i, en general, per a les cafeteries i els establiments de copes on el públic majoritari és del país. Consideren que estan preparats per reobrir un cop l’escenari epidemiològic ho faci possible. Ho faran atenent les mesures de seguretat que disposin les autoritats sanitàries, sempre que aquestes no siguin massa costoses per a la viabilitat del negoci. Diversos autònoms i empresaris del sector consultats per l’ARA Andorra coincideixen que volen “tornar a obrir el més aviat possible perquè no volem fer cap ERTO, el que volem és treballar”.



Mentre s’espera que la situació permeti aquesta reobertura, possiblement cap a la segona quinzena de maig, alguns bars aprofiten per posar-se al dia. “Hem netejat a fons la cuina, la zona de barra i el saló”, explica un empresari del centre històric d’Andorra la Vella. “Ara el que volem és tornar a obrir, que la gent pugui sortir una estona de casa i gaudir d’un beure amb els amics en una terrassa”, afegeix la gerent d’un establiment de la plaça Guillemó de la capital.



Amb tot, els empresaris del ram demanen també que els veïns siguin més comprensius. “Estem d’acord que de vegades les terrasses poden ser molestes pel veïnat, però per contra també donen vida als barris”, assevera un jove emprenedor d’un bar del Cap del Carrer d’Andorra la Vella.