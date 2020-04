Ajudar la gent gran "en allò que ha calgut"

El suport a la gent gran, especialment a aquelles persones que viuen soles, ha estat una de les prioritats que ha tingut des de l'inici de la pandèmia del coronavirus el departament de Social del comú d' Andorra la Vella. Han intentat fer un seguiment exhaustiu i fruit d'això són les 1.000 trucades que s'han fet a un miler de persones, i que detalla la consellera de Social, Meritxell Pujol. Així, seguint el cens de persones grans que viuen a la parròquia han fet un especial èmfasi en les que viuen soles, fent-los una trucada setmanal a través de la qual han pogut copsar quines són les seves necessitats.

"Hem intentat ajudar-les en allò que ha calgut", explica Pujol, afegint que s'ha aprofitat fins i tot el servei d' àpats a domicili (que ha experimentat un increment amb la crisi, passant de quatre serveis a 21) per detectar també necessitats. Així, la consellera detalla que sovint la treballadora social es desplaça per fer aquest repartiment i al mateix temps fer una "valoració" de l'estat de la persona. En aquestes visites també s'ha hagut d'atendre tot tipus de demanda, ja que si els padrins necessitaven que se'ls baixés la brossa, se'ls anés a comprar o qualsevol altra necessitat, com per exemple ajuda per fer les compres en línia, se'ls hi ha donat resposta. Des del comú també han gestionat el repartiment de mascaretes casolanes a la gent gran. De moment, n'han repartit unes 150.

Una vintena de persones de Social, per torns, atenen aquestes demandes que pugui tenir la població, i quan no hi són al despatx, és el Servei de Circulació qui atén les demandes. Si són urgents els donen resposta de manera immediata i, si no, es passa la petició a Social perquè la solventin l'endemà.

I per tal de fer "el confinament més agradable" des del departament també han impulsat un seguit de tallers per via telemàtica. I en aquest sentit, aquesta proposta no només ha anat dirigida a la gent gran, als quals entre d'altres se'ls proposa tallers de memòria, sinó que també es pengen activitats per als més petits.

Aquesta crisi ha arribat quan la consellera feia tot just tres mesos que ocupava el càrrec i reconeix que ha estat "dur" ja que li preocupa "que les persones estiguin bé". La gestió de la situació, però, diu que ha estat més "fàcil" gràcies a "l'ajuda" dels treballadors del servei, dels quals en valora la "professionalitat". A l'últim, explica que "el 80% "de la feina la fa des de casa però es trasllada freqüentment al despatx des d'on sovint intenta contactar aquelles persones que poden suposar una major preocupació. Ara espera que la crisi passi ja que manifesta que el que més troba a faltar és el "contacte" amb la gent.