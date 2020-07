Albert Font: "Tenim un problema amb la sinistralitat laboral"

Ja ho va apuntar el 4 de juny passat, quan en la compareixença a la comissió legislativa de Finances i de Sanitat del Consell General, el president del consell d’administració de la CASS, Albert Font, va mostrar la seva “preocupació” per “la gran quantitat de sinistralitat laboral que patim”. I aquest dimarts, durant la presentació dels objectius de l’ens per al 2020 ho ha repetit amb més contundència: "A Andorra tenim un problema amb la sinistralitat laboral".



Les xifres, és clar, li donen la raó i apunten un motiu encara per estar més preocupats, una tendència a l’alça. L’exercici 2018 es va tancar amb 4.028 sinistres laborals, enfront dels 3.721 del 2017. Ni més ni menys que 12 accidents laborals cada dia. Una barrera, la dels 4.000 accidents laborals per any, que es va tornar a superar l’any passat. Enguany probablement no se superi per a inactivitat provocada per la pandèmia de la Covid-19.

Font ha apel·lat a la tasca del legislador i ha convidat els consellers i conselleres a fer “un esforç” perquè s’imposin més controls i es qüestionin les actuals maneres de fer en alguns sectors del mercat laboral. “Basant-nos en poblacions equivalents estem per sobre de la mitjana en quant a sinistralitat laboral. No es tracta de castigar ningú, ni ser massa coercitius, però sí que cal fer un esforç perquè estem per sobre de la mitjana i ho hem de rebaixar”, ha dit.



Font ha ofert la col·laboració de la CASS a l’hora de fer efectives les mesures que ajudin a reduir els percentatges. Ara falta que el Consell reculli el guant i comenci a passar la lupa per aquells sectors laborals més afectats per la sinistralitat, i que són els que tothom s’imagina: serveis prestats, el comerç, la reparació de vehicles, la construcció i l’hostaleria.