Allau de solidaritat amb la Creu Roja

"Sento que la gent té moltes ganes de donar un cop de mà i que s'està conscienciant que hi ha persones que ho estan passant malament". Aquesta és la impressió del director general de la Creu Roja Andorrana, Jordi Fernández, en veure l'allau de persones que s'estan dirigint a l'ONG per brindar la seva ajuda. I és que en només dos dies han rebut una setantena d'oferiments per col·laborar en allò que calgui.

Per tal que la cooperació que ofereixen aquestes persones es pugui dur a terme amb les màximes garanties de seguretat, des de la Creu Roja Andorrana s'està oferint als voluntaris un taller formatiu de mitja hora de durada i que facilita, per exemple, consells sobre com dirigir-se a les persones perquè tothom segueixi "unes mateixes mesures de seguretat i així minimitzar els riscos".

Un cop es reben aquests oferiments de voluntaris se'ls elabora un perfil de tal manera que es pugui veure "quines aptituds té cadascú" per poder derivar aquestes persones cap als diferents serveis que s'està oferint des de l'entitat.

Entre aquestes tasques hi ha per exemple, tal com explica el director general de Creu Roja Andorrana, portar menjar i medicaments a persones que no poden sortir de casa seva. Aquest dilluns mateix es va rebre una quinzena de demandes d'aquest tipus. En aquest sentit, Fernández explica que entre certa població, com pot ser la gent gran que és considerada col·lectiu de risc, hi ha "por de sortir al carrer".

Una altra de les feines que s'està duent a terme és el reforç puntual en l'atenció del 188 (telèfon d'informació del coronavirus). Així, voluntaris de l'ONG han fet aquesta atenció telefònica aquest dilluns i dimarts. També s'ofereixen a prestar ajuda als grups de voluntaris ciutadans que han sorgit arran de la crisi sanitària, com el dels joves de la Massana. Són tasques que s'afegeixen a les que l'ONG duu a terme habitualment.

I aquesta solidaritat no passa només per l'oferiment d'hores voluntàries, sinó que la institució també rep col·laboracions com la d'Hotansa que ha donat fruites i verdures dels restaurants de l'illa Carlemany.

"És maco veure el compromís de tothom", afirma Fernández, afegint que tots els esforços paguen la pena si es destinen a "ajudar aquells que més ho necessiten".