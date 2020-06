Alumnes de l'escola andorrana de Santa Coloma donen els diners del viatge de final de curs a Càritas

Càritas Andorrana ha rebut un donatiu de 5.500 euros dels alumnes de quart de l'escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma. Els alumnes d'aquest centre han volgut col·laborar amb els diners que havien recollit pel viatge de final de curs, que s'ha vist cancel·lat per la pandèmia generada per la Covid-19.

La recaptació d'aquests diners ha estat feta durant tot l'any amb la il·lusió de sufragar les despeses del viatge de fi de curs mitjançant activitats dutes a terme durant el curs escolar. Davant la impossibilitat de fer-se, durant una reunió telemàtica del curs van plantejar la iniciativa de fer un donatiu per col·laborar solidàriament amb les famílies més afectades per la crisi sanitària i econòmica del país fent donació d'aquests diners a entitats benèfiques, entre elles a Càritas Andorrana, i aportar d'aquesta manera el seu granet de sorra a la crisi.

Per la seva banda, Càritas Andorrana ha volgut expressar el seu agraïment més sincer a la generositat dels joves per prendre aquesta decisió. El president de l'entitat, Amadeu Rocamora, ha explicat que "gestos com aquest ens demostren que valors com la solidaritat, la responsabilitat envers la problemàtica generada per la crisi, i la sensibilitat i la comprensió que demostren aquests joves per les famílies més vulnerables, estan molt vius i presents en la societat andorrana".

Els diners rebuts es destinaran, tal com han demanat els alumnes, a ajudar a les famílies més desafavorides a través dels programes de suport de la institució per cobrir les necessitats més bàsiques.

Des de Càritas Andorrana, també es vol destacar la tasca de l'escola andorrana i dels pares d'aquests joves per haver contribuït a fomentar els valors tan essencials en la vida i que prenen encara més rellevància en moments tan difícils com l'actual.